La première production de Harry et Meghan avec Netflix est une série de documentaires mettant également en vedette le premier; des détails

Harry et Meghan pour produire une émission Netflix. (Photo: Instagram / @ meghanmarkle_official)

Ancien prince, Harry fait ses débuts OTT avec une émission Netflix. Le projet s’intitulera «Heart of Invictus». Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment signé un accord de production avec les créateurs de séries documentaires. Soit dit en passant, Harry est également le fondateur d’Invictus Games 2014 qui organise des jeux d’athlétisme pour les militaires blessés.

Le projet dirigé par Archwell Productions montrera le parcours d’un groupe de concurrents extraordinaires, également membres des forces armées de toutes les régions du monde, qui ont subi des blessures qui ont changé leur vie et qui sont tous prêts à concourir aux Jeux Invictus à La Haye en 2022. La série multi-épisodes comprend les octets ou les concurrents et les organisateurs.

Le réalisateur oscarisé Orlando von Einsidel et la productrice Joanna dirigeront la série. Harry apparaîtra sur la caméra et servira également de producteur exécutif pour la série. Le projet fournira un financement important à la cause qu’Harry appelle «guérison globale, service potentiel humain».

La nouvelle survient six mois après que Harry et Meghan ont signé un accord de plusieurs millions de dollars avec le service de streaming, Netflix. Le duo produira également des documentaires, des séries documentaires, des séries scénarisées et des programmes pour enfants.

Invictus Games utilise la puissance du sport pour inspirer la guérison, la rééducation et le respect des hommes en uniforme. Harry a fondé Invictus Games après avoir visité les Warrior Games où il a été témoin de la façon dont le sport peut changer la vie à la fois physiquement et psychologiquement. Les jeux jusqu’à présent ont eu lieu au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Harry et Meghan ont fait beaucoup de bruit avec une interview très regardée avec l’animatrice de talk-show de célébrités Oprah Winfrey le mois dernier. Une révélation faite dans l’émission a suscité des nouvelles et a recueilli 17,1 millions de vues stupéfiantes aux États-Unis uniquement, où elle a été diffusée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.