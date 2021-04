La première production Netflix du Sussex portera sur les jeux Invictus

La compétition de style olympique était Créé par Harry en 2014 et exclusivement pour les serviteurs blessés et les anciens combattants. Selon Archewell, la production sera une série documentaire et sera intitulée Au cœur d’Invictus.

Le documentaire détaillera comment les athlètes se préparent pour la prochaine compétition qui se tiendra en 2022 à La Haye aux Pays-Bas. Il aura plusieurs chapitres et révéler des histoires de passion, de résilience et d’espoir des participants, aussi bien que défis auxquels sont confrontés les organisateurs.

«Dès les premiers Invictus Games en 2014, nous savions que chaque concurrent contribuerait de manière unique à une mosaïque d’endurance, de détermination et de détermination. Cette série offrira aux communautés du monde entier une fenêtre sur les histoires émouvantes et édifiantes de ces concurrents à sa manière. aux Pays-Bas l’année prochaine », expliqua Harry dans un communiqué.