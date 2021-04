La première proposition de budget de Biden englobe un gouvernement plus large

Il y a un thème cohérent dans la première proposition de budget du président Joe Biden, publiée vendredi matin: le gouvernement fédéral peut aider à résoudre de gros problèmes. Mais pour ce faire, le pays doit réinvestir dans des domaines qu’il a négligés pendant des décennies.

La demande de financement discrétionnaire de 1,5 billion de dollars n’est qu’une proposition – et même pas une proposition budgétaire complète, avec une version plus complète comprenant les dépenses obligatoires et les modifications fiscales à venir ce printemps. Mais c’est une fenêtre importante sur les priorités de la nouvelle administration, appelant à une augmentation des dépenses nationales sur des questions allant de l’éducation dans les communautés pauvres à l’épidémie d’opioïdes en passant par le changement climatique et la préparation à une pandémie.

Dans une lettre adressée au Congrès, l’administration a souligné les «quatre crises aggravantes d’une ampleur et d’une ampleur sans précédent» auxquelles les États-Unis sont actuellement confrontés: la pandémie Covid-19, une économie affaiblie, une prise en compte du racisme et le réchauffement climatique. Il a fait valoir que le gouvernement fédéral, avec les bonnes priorités, peut non seulement s’attaquer à ces crises, mais «commencer à bâtir une Amérique meilleure, plus forte, plus sûre et plus inclusive».

Pour y parvenir, l’administration Biden propose d’augmenter de 16% les dépenses discrétionnaires non liées à la défense – une tentative de ramener le pays aux niveaux de dépenses historiques. Parmi les augmentations figurent des augmentations de financement pour les bons de logement, des subventions du titre I pour les écoles très pauvres, les Centers for Disease Control and Prevention, des programmes de lutte contre l’épidémie d’opioïdes et des initiatives de violence armée.

Qu’il s’agisse de l’économie, d’une pandémie, de la violence contre les femmes ou de l’énergie propre, le budget présente une vision du monde dans laquelle l’administration Biden et le gouvernement fédéral jouent un rôle direct et pratique pour résoudre certains des problèmes les plus épineux auxquels les États-Unis sont confrontés – contrairement à la philosophie du petit gouvernement des républicains. C’est aussi un document ambitieux par rapport au standard des récentes administrations démocrates qui, parfois, ont limité leur champ d’action pour éviter les critiques du «grand gouvernement» – comme en témoignent les efforts de l’ancien président Bill Clinton pour équilibrer le budget fédéral et les tentatives de l’ancien président Barack Obama de soutenir soutien républicain grâce à un plan de relance plus petit et à des dépenses fédérales restreintes.

En fin de compte, c’est au Congrès de décider dans quelle mesure tout cela devient réellement loi. Historiquement, les législateurs sur la Colline ont tendance à suivre leur propre chemin sur les questions budgétaires, en choisissant et en choisissant les parties des propositions du président qu’ils souhaitent conserver. C’est vrai même dans des situations comme celle actuelle, où le parti politique du président contrôle le Congrès.

Pourtant, ces types de demandes de budget fournissent un aperçu détaillé de ce que le président et son équipe veulent faire exactement – leur vision du pays.

En 1996, le président de l’époque, Clinton, a déclaré dans son discours sur l’état de l’Union que «l’ère du grand gouvernement est révolue». Maintenant, Biden essaie de ramener au moins une partie de cette époque.

Ce que comprend le budget de Biden

La proposition de Biden comprend de nombreuses pièces en mouvement, que vous pouvez lire en entier ici. Mais voici quelques-uns des principaux points:

Soutien pour plus d’emplois: La proposition de budget comprend davantage de financement pour les programmes qui soutiennent la fabrication à domicile, les projets d’infrastructure et de transport en commun et les programmes de formation professionnelle. Il y a aussi une augmentation du financement de la recherche et du développement, de la NASA au ministère de l’Énergie, pour «aider à stimuler l’innovation dans toute l’économie et à renouveler le leadership mondial de l’Amérique».

Un filet de sécurité sociale élargi: La proposition augmente le financement d’une gamme de programmes qui soutiennent les pauvres et les défavorisés du pays, y compris les écoles dans les zones de grande pauvreté, la garde de la petite enfance et le préscolaire, les subventions Pell pour l’enseignement supérieur, les bons de logement et les subventions pour aider les survivants de la violence domestique et les jeunes sans-abri.

Un investissement plus important dans la santé publique: La proposition de budget appelle à davantage de dépenses pour une multitude d’initiatives de santé publique liées à la pandémie, par le biais du CDC, pour renforcer les capacités de santé publique, moderniser la collecte de données, former de nouveaux épidémiologistes et autres experts, et prendre d’autres mesures pour et répondre aux menaces mondiales émergentes. » La proposition vise également à accroître le financement de toute une série d’autres problèmes de santé publique, notamment le VIH / sida, la violence armée, la crise des opioïdes et la violence à l’égard des femmes.

Efforts contre le changement climatique: La proposition soutient une longue liste de mesures nouvelles et renforcées pour lutter contre le changement climatique, y compris l’efficacité énergétique dans les maisons et les bâtiments publics à faible revenu, les véhicules électriques et les bornes de recharge, les projets d’énergie propre et les programmes axés sur «la résilience climatique et la planification des catastrophes». ” Il appelle également à des efforts pour nettoyer la pollution, boucher les puits et les mines abandonnés, améliorer les infrastructures hydrauliques et stimuler la recherche, le développement et l’innovation dans les énergies propres et le climat.

Lutter contre les inégalités raciales: Dans tous ces programmes, la proposition de Biden met l’accent sur la lutte contre les inégalités raciales. Par exemple, une augmentation du financement des écoles et des garderies devrait aider les communautés de couleur qui sont disproportionnellement laissées pour compte dans l’économie. Il existe également plusieurs initiatives qui s’attaquent directement au racisme systémique, comme un financement accru des entreprises appartenant à des minorités.

Une augmentation des dépenses de défense et d’autres priorités de politique étrangère: La proposition appelle à une augmentation de 1,7% des dépenses de défense – moins que prévu par le propre budget de l’ancien président Donald Trump, mais susceptible d’attirer la colère des progressistes qui réclament depuis longtemps une diminution des dépenses de défense en général. L’administration s’engage également dans une série d’autres initiatives de politique étrangère, y compris des efforts pour contrer l’influence croissante de la Chine ainsi que le financement de l’Amérique centrale pour s’attaquer aux «causes profondes» qui ont conduit un flux de migrants vers le nord vers les États-Unis ces dernières années.

Dans l’ensemble, la proposition de budget de Biden est une critique largement tacite – et parfois explicite – du désinvestissement des dernières décennies dans les services publics. Par exemple, dans sa lettre au Congrès, la directrice par intérim du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, a appelé à une réduction du financement du CDC en prévision de la pandémie de Covid-19: «Nous savons qu’anticiper, préparer et combattre une pandémie nécessite une infrastructure de santé publique solide. Pourtant, à l’approche de la pandémie COVID-19, le financement des Centers for Disease Control and Prevention était de 10% inférieur à celui d’il y a dix ans, ajusté en fonction de l’inflation.

Le message est très clair: les États-Unis sont confrontés à une série de problèmes uniques – en particulier les quatre crises aggravantes auxquelles la Maison Blanche fait souvent référence – et une des raisons principales pour lesquelles ces choses ont si mal au départ était la négligence du gouvernement. En renouvelant les dépenses et les efforts fédéraux dans ces domaines, l’administration Biden espère réparer les dommages causés et mettre le pays sur une meilleure voie pour aller de l’avant.

Une répudiation de l’austérité – et une acceptation des grandes solutions gouvernementales

Sous l’administration démocrate précédente, l’ancien président Barack Obama et alors vice-président Biden ont parfois adopté des politiques d’austérité, essayant de conclure des accords budgétaires avec des républicains qui apprivoiseraient les dépenses fédérales et réduiraient le déficit. Lorsque les républicains ont menacé de calamité économique en refusant d’augmenter la limite de la dette du gouvernement fédéral, l’administration Obama a même accepté des plafonds de dépenses qui limitaient ce que le gouvernement fédéral pouvait faire – un signe de la politique de l’époque.

Biden rejette clairement ce style de politique, les responsables décrivant les plafonds de dépenses comme «trop restrictifs» et la proposition augmentant les dépenses à tous les niveaux. Mais sa demande de budget va plus loin que le rejet de la politique du passé. C’est aussi un effort pour montrer que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle dans la résolution de problèmes majeurs.

En comparaison, les propositions budgétaires de Trump appelaient régulièrement à des coupes radicales, en particulier dans le filet de sécurité sociale des États-Unis. Trump a réduit les taxes et les réglementations. Il a appelé à l’abrogation d’Obamacare. Parfois, Trump a résisté en reconnaissant les problèmes que le gouvernement fédéral pourrait jouer un rôle dans la résolution, du réchauffement climatique au racisme systémique.

Cette approche a abouti à la crise du Covid-19. L’administration Trump a refusé d’adopter des approches plus directes et pratiques pour renforcer la capacité de test du pays. Il a fait un investissement important dans la recherche, le développement et la fabrication de vaccins – mais il a ensuite refusé de faire beaucoup pour aider les États à les distribuer. Un responsable de Trump a même décrit l’idée de soutenir les États comme une «invasion fédérale» des États.

C’est le contraste que Biden dessine maintenant. Depuis son arrivée au pouvoir, Biden a fait pression pour un rôle plus important du gouvernement sur une foule de questions. Cela inclut la pandémie – l’administration a pris des mesures pour augmenter la capacité de test et aider les États à distribuer des vaccins, par exemple. Mais cela inclut également des domaines tels que l’économie, le changement climatique, la violence armée, les soins aux enfants et aux personnes âgées, et plus de recherches sur tous ces problèmes et plus – qui ont tous obtenu ou pourraient obtenir des améliorations grâce au programme de secours de 1,9 billion de dollars et à la proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars. .

C’est la vision que présente la proposition budgétaire initiale de Biden, une vision dans laquelle le gouvernement fédéral adopte une approche plus directe pour aider directement les Américains et résoudre certains des problèmes qui les retiennent.

Une partie de cela est politique. Comme l’un des conseillers économiques de Biden l’a déclaré à Ezra Klein au New York Times, «Si nous ne montrons pas aux gens que nous les aidons, ce pays pourrait revenir à Trump bien trop rapidement.

C’est aussi une réaction aux échecs du gouvernement fédéral au cours des dernières décennies. Les progressistes ont le sentiment que bon nombre des problèmes actuels du pays, des inégalités économiques et raciales au changement climatique en passant par la pandémie, ont été exacerbés ou carrément causés par le désinvestissement public. Le gouvernement fédéral aurait pu prendre des mesures plus énergiques pour faire face à l’un de ces problèmes il y a des décennies – en aidant à inverser les énormes écarts de richesse, à lutter contre le réchauffement climatique avant qu’il ne s’aggrave ou à préparer le pays à une pandémie. Mais ça n’a pas été le cas.

Biden, au moins, espère faire cela. Sa proposition de budget est un exemple clé de la façon dont il y parvient.