La première réaction des enfants de Georgie Dann après sa mort

11/04/2021 à 15h42 CET

« Il racontait des blagues jusqu’au dernier jour. » Ainsi, ils ont lié lles enfants de Georgie Dann à quoi ressemblait son père, dont ils ont souligné son « optimisme et joie » malgré avoir dû mener un « long combat » contre le cancer du poumon.

Lors d’une rencontre avec les médias au salon funéraire où est retrouvé le corps du chanteur populaire, décédé ce mercredi à Madrid à l’âge de 81 ans, les trois fils de Dann l’ont défini comme « un personne simple, humble, travailleuse, aimante, super optimiste » dont ils ne gardent que de bons souvenirs.

Comme ils l’ont expliqué, l’interprète de nombreux tubes estivaux J’étais malade d’un cancer depuis longtemps, et n’ont pas pu surmonter une opération à laquelle ils ont dû se soumettre pour une fracture de la hanche causée par une chute.

« Nous remercions les fans et les médias de l’avoir traité avec tant d’affection, car c’est une personne très chère et qui fait partie de l’histoire de l’Espagne, avec le succès qu’il a eu », ont-ils déclaré.

Ils se sont déclarés « très fiers de lui » non seulement en tant que personnage mais en tant que « personne merveilleuse » et « père fantastique et super optimiste », un trait qui, à son avis, a signifié qu' »il pouvait résister à un si long combat contre le cancer ».

Malgré cette grave maladie, ils ont reconnu que le décès était en quelque sorte inattendu, et ils ont expliqué qu’ils souhaitaient que le salon funéraire et l’inhumation, dont ils ont préféré ne pas donner de détails, se déroulent dans la plus grande intimité.

De même, ils ont assuré qu’ils « reçoivent constamment des messages et des appels » car « c’est un personnage très aimé en Espagne, du nord au sud, c’est le roi de l’été ».

« Il nous reste ça, c’est parti mais ce n’est pas parti, ce sera toujours là », ont assuré les enfants de la chanteuse, dont deux, Paul et Patricia, ont tenté leur chance dans la musique il y a des années sous le nom de Paris Street.