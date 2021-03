La première réunion américano-chinoise de l’administration Biden se transforme rapidement en querelles

Les premiers pourparlers de haut niveau entre les États-Unis et la Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden se sont immédiatement transformés en querelles et récriminations, chaque partie critiquant vivement l’autre sur les droits de l’homme, le commerce et les alliances internationales.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a commencé ses remarques lors de la réunion à Anchorage, en Alaska, en promettant de faire part de ses préoccupations concernant les récentes cyberattaques, le traitement des minorités musulmanes au Xinjiang et le contrôle croissant de Pékin sur Hong Kong. Il a déclaré que les actions de la Chine menaçaient l’ordre international et les droits de l’homme.

«L’alternative à un ordre fondé sur des règles est un monde dans lequel le pouvoir fait le bien et le gagnant prend tout et ce serait un monde beaucoup plus violent et instable», a déclaré Blinken.

Les Chinois ont riposté. Yang Jiechi, membre du Politburo, a offert un long monologue dans lequel il a dit que les nations occidentales ne représentent pas l’opinion publique mondiale et a appelé les États-Unis le «champion» des cyber-attaques.

«De nombreuses personnes au sein du États-Unis ont en fait peu confiance dans la démocratie du États-Unis», A-t-il dit, citant le meurtre de Noirs américains et le mouvement Black Lives Matter. Vers la fin de ses remarques liminaires, il a déclaré que les commentaires de Blinken n’étaient pas «normaux» et a ajouté qu’en réponse «les miens ne le sont pas non plus».

Blinken et la sécurité nationale Conseiller Jake Sullivan a répondu, avec Sullivan disant « un pays confiant est capable de regarder attentivement ses propres lacunes et de chercher constamment à s’améliorer, et c’est la sauce secrète de l’Amérique. »

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. Les caméras ont été introduites dans la salle, pour être rappelées. Yang et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi ont profité de l’occasion pour donner suite avec encore plus de critiques.

«Est-ce ainsi que vous espériez mener ce dialogue?» A demandé Yang, selon le traducteur de sa délégation. «Je pense que nous avons trop bien pensé à la États-Unis. Le États-Unis n’est pas qualifié pour parler à la Chine depuis une position de force. »

Mettre le blâme

Alors que les responsables chinois ont protesté contre le fait que la critique d’ouverture de Blinken et Sullivan n’était pas un moyen de traiter les invités, un haut responsable américain a déclaré par la suite que les Chinois étaient déterminés à se démarquer et à s’engager dans le théâtre plutôt que sur le fond.

Le début difficile a montré à quel point les relations américano-chinoises sont devenues mauvaises et augure mal de la perspective d’un compromis ou d’un rapprochement entre les deux plus grandes économies du monde. Les deux parties ont programmé une série de trois sessions de négociation jeudi et vendredi, mais l’ouverture a abaissé ce qui avait déjà été une barre basse pour les attentes de la réunion de l’Alaska.

Avant le début de la réunion, des responsables à Pékin avaient évoqué la possibilité d’un sommet virtuel entre Biden et le président chinois Xi Jinping le mois prochain, pour coïncider avec le Jour de la Terre et attirer l’attention sur un domaine, les deux parties ont déclaré qu’elles pouvaient parvenir à un accord sur: la lutte contre le changement climatique . On ne sait pas si le début difficile des pourparlers sur l’Alaska fera dérailler cet effort.

Certaines tensions étaient attendues lors des pourparlers d’Anchorage. Deux mois après son entrée en fonction, et malgré les critiques de Biden à l’encontre de l’ancien président Donald Trump, il semble que le nouveau président américain n’apporte probablement pas de changements majeurs à l’approche radicale de son prédécesseur envers la Chine. Sur les droits de l’homme au Xinjiang, sur Hong Kong et même sur les tarifs, les politiques de l’ère Trump restent en place.

«Au moins au début, ils s’en tiennent à ce que Trump leur a laissé», a déclaré Aaron Frieberg, professeur de politique étrangère à l’Université de Princeton et assistant à la sécurité nationale sous le président George W. Bush. «Sur des choses concrètes comme dire que la Chine est en train de commettre un génocide au Xinjiang – c’était une mine terrestre laissée pour eux en sortant de la porte – au lieu d’essayer de contourner le problème, ils l’ont simplement adopté.

La Chine est l’exemple le plus frappant de la continuité de Biden avec Trump jusqu’à présent, mais il y en a d’autres: sur l’Arabie saoudite, Biden s’est retenu de sanctionner le prince héritier Mohammed ben Salmane alors même qu’il allait au-delà de Trump en l’impliquant publiquement dans la mort du chroniqueur Jamal Khashoggi . Biden reprend les efforts de Trump pour revigorer l’alliance Quad des États-Unis, de l’Australie, du Japon et de l’Inde. Blinken a salué les «accords d’Abraham» de Trump, le rapprochement entre Israël et les pays du Moyen-Orient.

Et tandis que les républicains du Congrès accusent Biden de faiblesse, il s’en tient à l’opposition au gazoduc Nord Stream 2 de la Russie à l’Allemagne, refuse de lever les sanctions contre l’Iran à moins qu’il ne revienne au respect de l’accord nucléaire que Trump a abandonné et qu’il maintient un recours fréquent aux sanctions financières pour exprimer sa désapprobation.

