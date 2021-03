La première réunion américano-chinoise marque un «début difficile» des relations

La première rencontre au cours de la nouvelle administration entre les responsables américains et chinois allait toujours être une affaire tendue. Mais peu de gens ont prédit qu’il serait aussi combustible qu’il s’est avéré.

Le secrétaire d’État Tony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan se sont rencontrés jeudi à Anchorage, en Alaska, avec Yang Jiechi, le plus haut diplomate chinois, et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi pour une discussion ponctuelle sur l’état des relations Washington-Pékin. Les hauts responsables de l’administration Biden ont aperçu la réunion comme une occasion pour les États-Unis de détailler «nos intérêts, nos intentions et nos priorités, et franchement, de comprendre un peu où en sont les Chinois».

Cela était nécessaire, ont-ils déclaré, après des années de guerre commerciale, de conflits relatifs aux droits de l’homme, de cyber-piratages et de menaces contre des alliés comme l’Australie et Taïwan.

Mais même les rencontres diplomatiques inconfortables sont organisées de manière rigide, et on s’attend à ce que l’ambiance à l’intérieur de la chambre d’hôtel de l’Alaska soit froide mais décente. Au lieu de cela, il est devenu chaud et rancunier.

Blinken a utilisé ses remarques liminaires de deux minutes devant les caméras pour critiquer la Chine pour ne pas avoir suivi les règles et normes mondiales. Ce comportement était inacceptable, a-t-il déclaré, car il crée «un monde dans lequel le droit est le bien et les gagnants prennent tout, et ce serait un monde beaucoup plus violent et instable pour nous tous».

Yang ne s’est pas tenu au prélude de deux minutes convenu. Au lieu de cela, il a énuméré une série de reproches anti-américains pour 18 minutes. Il a déclaré que peu d’Américains ont confiance en la démocratie américaine, que Black Lives Matter a souligné les « nombreux problèmes aux États-Unis en matière de droits de l’homme », que Washington était le « champion » des cyberattaques et que l’équipe de Biden ne devrait pas se préoccuper de la Chine. affaires internes.

Encore une fois, ce n’est tout simplement pas ainsi que les commentaires pro forma ont généralement lieu avant les pourparlers diplomatiques, en particulier devant la presse. C’est pourquoi la délégation américaine a dit aux médias présents de rester dans la salle alors que Blinken offrait une réfutation impromptue à la conférence de Yang sur la démocratie et les droits de l’homme aux États-Unis. Les commentaires de Yang étaient riches, après tout, puisque la Chine est un État autocratique qui a emprisonné de force environ 2 millions de musulmans ouïghours dans des camps de concentration.

Au lieu d’insister sur ces points, Blinken s’est emparé des vertus de la société américaine. Il vaut la peine de lire ses remarques dans leur intégralité:

[T]voici une autre caractéristique de notre leadership ici au pays, et c’est une quête constante pour, comme nous le disons, former une union plus parfaite. Et cette quête, par définition, reconnaît nos imperfections, reconnaît que nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, nous avons des renversements, nous prenons du recul. Mais ce que nous avons fait tout au long de notre histoire, c’est de faire face à ces défis ouvertement, publiquement, de manière transparente, sans essayer de les ignorer, sans essayer de prétendre qu’ils n’existent pas, sans essayer de les balayer sous un tapis. Et parfois c’est douloureux, parfois c’est moche, mais à chaque fois, nous en sommes sortis plus forts, meilleurs, plus unis en tant que pays.

Yang n’a pas apprécié cette critique implicite du système chinois. Après avoir dit à la presse «d’attendre» une fois de plus, il a fait remarquer: «Eh bien, c’était mon mal. Lorsque je suis entré dans cette salle, j’aurais dû rappeler à la partie américaine de prêter attention à son ton dans nos remarques liminaires respectives, mais je ne l’ai pas fait.

Après environ une heure, les caméras ont finalement quitté l’espace de réunion et les deux parties ont eu une conversation «de fond, sérieuse et directe» à huis clos. un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes.

Même ainsi, le mal était fait.

Pourquoi l’échange houleux entre les États-Unis et la Chine à Anchorage est important

Il est difficile de surestimer à quel point cette heure était tendue, des experts chinois comme le Center for Strategic and International Studies ‘ Bonnie Glaser pour qualifier l’ouverture de l’événement de «début difficile».

Bien que l’optique reste un élément clé à retenir, les experts en ont souligné deux autres qui soulignent pourquoi la réunion d’Anchorage a commencé aussi mal qu’elle l’a fait.

Eric Sayers, un expert des relations américano-chinoises à l’American Enterprise Institute, a noté que l’objectif de l’administration Biden lors de cette réunion était de faire savoir à Pékin ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas accepter. Par défaut, cela allait donner lieu à une rencontre difficile.

« Il s’agissait toujours de l’équipe Biden établissant une nouvelle base de référence », a tweeté Sayers jeudi soir. «Soulever un éventail de préoccupations. Dissiper l’espoir qu’il y aurait une réinitialisation. Ce n’était pas une façon de le rendre joli. Mais cela devait arriver, en personne.

L’autre chose à noter est que le gouvernement chinois a supprimé les subtilités pour excorier ouvertement l’administration Biden. Pour Elbridge Colby, l’un des meilleurs stratèges du Pentagone de 2017 à 2018, ce qui indique que Pékin a peu de scrupules à repousser les États-Unis.

Le « [b]Le plus gros résultat de la réunion d’Anchorage n’est pas le point de débat », a-t-il tweeté vendredi matin. « Son [sic] La confiance et l’affirmation de soi de la Chine. Ils savent qu’ils sont très forts. Les diplomates chinois ont déjà fait des déclarations assez combatives mais les présenter devant les hauts responsables américains est un tout autre niveau.

Tout cela pourrait être grandiose, bien sûr. Avec les yeux du monde entier qui regardent, chaque partie voulait paraître forte devant son public respectif et démontrer qu’elle était importante pour les affaires. Il semble que les tensions se sont calmées et que les fonctionnaires se sont mis à travailler sérieusement avec les caméras, alors que le haut fonctionnaire de Biden implicite.

Mais les échanges enflammés symbolisent également un avenir extrêmement compétitif et conflictuel entre l’Amérique et la Chine. Si les deux parties ne peuvent pas s’entendre dans un forum ouvert alors qu’elles sont censées jouer gentiment, il y a de fortes chances que cela ne fasse qu’empirer lorsque les enjeux sont beaucoup, beaucoup plus élevés.