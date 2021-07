in

Kate et William ont dû «intensifier leurs tâches» pour Queen, dit Nicholl

L’expert royal Daniela Elser pense que la prochaine réunion publique entre Kate et Meghan pourrait ne pas sembler aussi détendue que l’événement du prince William et du prince Harry jeudi dernier. Le commentateur royal a rappelé à quel point la relation entre les Sussex et les Cambridge semblait glaciale en mars 2020.

Ensuite, lors du dernier devoir royal conjoint de Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Cambridge semblaient à peine reconnaître le duc et la duchesse de Sussex, qui étaient assis derrière eux à l’abbaye de Westminster.

Ce Commonwealth Day Service a marqué la dernière fois que Kate et Meghan se sont vues en personne.

Depuis mars 2020, Meghan et Harry ont démissionné en tant que membres de la famille royale, ont conclu plusieurs accords lucratifs et lancé leur organisation, Archewell.

Mais ils ont également publié quelques interviews dans lesquelles ils évoquaient leurs relations avec la Firme.

S’adressant à Oprah Winfrey en mars 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont accusé la famille royale de manque de compréhension, de négligence et de racisme.

Le prince Harry a également déclaré que ses proches étaient “piégés” dans l’institution dans laquelle Kate semble prospérer, a déclaré Mme Elser.

Kate a semblé disposée à soutenir le prince William pour resserrer ses liens avec le prince Harry.

En avril, après les funérailles du prince Philip, la duchesse de Cambridge a joué le rôle de pacificateur en entraînant les frères royaux dans une conversation alors qu’ils rentraient tous au château de Windsor.

Cependant, Mme Elser pense qu’il “semble beaucoup moins assuré” que Kate se comporterait de la même manière avec sa belle-sœur à la suite des attaques des Sussex contre le cabinet.

Elle a écrit dans un article de commentaire pour News.com.au: “Après avoir passé le cap des 10 ans de sa carrière royale, Kate a démontré, à maintes reprises, qu’elle est un soldat royal très dévoué (en 2019, la reine en a fait un Dame Grand-Croix de l’Ordre royal de Victoria, le grade le plus élevé pouvant être personnellement accordé par le souverain).

“Pour la femme de 39 ans, la doléance d’Harry et Meghan aux heures de grande écoute l’a non seulement ciblée personnellement, mais a également menacé, intentionnellement ou non, l’institution même à laquelle elle a consacré une décennie de sa vie à ressusciter.

“Pour Kate, non seulement avoir survécu mais prospérer dans la bulle royale suggère une épine dorsale de fer et un certain visage d’acier que son goût pour les robes fleuries à volants dément.”

Elle a poursuivi: “Compte tenu de ce climat glacial, si Kate et Meghan devaient se réunir publiquement aux côtés de leurs hommes chauves pour l’événement Diana en septembre, une froideur polie, avec une multitude d’assistants diplomatiquement coincés entre eux à tout moment, serait le meilleur qui soit. pouvait espérer.

“Et en privé ? Il est impossible d’imaginer l’une ou l’autre des femmes souhaitant particulièrement parler à l’autre maintenant.

“Si une sorte de réunion de Cambridge et du Sussex avait lieu, il y a de fortes chances que les deux parties chuchotent des interprétations favorables de la réunion aux oreilles de journalistes sympathiques avant que leurs tasses de thé n’atteignent les soucoupes.”

L’expert royal Camilla Tominey a récemment rapporté une source affirmant que Kate avait déclaré avant l’interview d’Oprah qu’elle pensait qu’il n’était pas trop tard pour que le prince Harry et Meghan Markle soient « retirés » au cabinet.

Malgré l’affirmation dommageable faite par Meghan et Harry lors de leur entretien avec Oprah, la duchesse de Sussex a également parlé en termes positifs de sa belle-sœur.

Après avoir déclaré que Kate l’avait fait pleurer avant son mariage, contrairement aux informations publiées pour la première fois à l’automne 2018, Meghan a déclaré que la duchesse de Cambridge l’avait avoué et s’était excusée auprès d’elle.

Meghan a ajouté: “Et je pense qu’une grande partie de ce que j’ai vu se dérouler est cette idée de polarité, où si vous m’aimez, vous n’avez pas à la haïr. Et si vous l’aimez, vous n’avez pas besoin de la haïr moi.”

Le prince Harry est rentré en Californie vendredi, au lendemain du dévoilement de la statue de la princesse Diana avec le prince William.

Mais il a maintenant été affirmé qu’il devrait revenir en septembre pour une cérémonie plus large en l’honneur de sa mère.

Et Meghan pourrait décider de revenir avec son mari cette fois.

Une source a déclaré au Sun : “Il n’y a pas eu de pourparlers de paix et la distance reste là.

“C’est un pas en avant mais ce n’était ni le moment ni le lieu.

“Septembre est une date inscrite au crayon pour une célébration plus étendue de la statue, et Harry voudra revenir.”

Meghan n’a pas traversé l’étang pour l’événement de la semaine dernière car elle a donné naissance à Lilibet Diana il y a à peine quatre semaines.

De plus, en raison des restrictions de coronavirus toujours en place, elle n’aurait probablement pas assisté au dévoilement de la statue, étant donné que le nombre de participants à l’événement a été maintenu au strict minimum.

Kate n’a pas non plus assisté à l’événement.