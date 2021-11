La première saison de Battlefield 2042 arrive l’année prochaine

Champ de bataille 2042 est sur le point de sortir, visant à apporter cette destruction classique à haute intensité aux consoles et PC modernes. En tant que jeu de service en direct, il sera bien vivant bien après sa date de sortie le 19 novembre, mais nous n’en entendrons pas parler première saison contenu jusqu’à l’année prochaine.

Dans un article de blog Battlefield Briefing récemment publié sur le site Web d’EA, tout en bas sous le titre « À quoi s’attendre après le lancement », il y a un court paragraphe détaillant l’aspect saisonnier de Battlefield 2042. Il commence par clairement indiquer « Lancer n’est que le début.

L’engagement est pris non seulement de continuer à soutenir le nouveau Battlefield à travers de nouveaux contenus, mais aussi en « améliorant l’expérience de Battlefield à travers des saisons qui continueront à faire évoluer le monde de Battlefield 2042 ».

Le message continue : « Au cours de notre première année de service en direct, nous proposerons quatre saisons, avec quatre passes de combat, quatre nouveaux spécialistes et de nouveaux emplacements ainsi que du contenu plus récent. Nous avons également l’intention de fournir des mises à jour à Battlefield Portal qui donneront aux joueurs plus de moyens de créer et de partager de nouvelles expériences Battlefield avec le monde.

« Cela signifie que pour la saison 1, vous pouvez vous attendre à un nouveau contenu spécialiste, Battle Pass et portail, et peut-être même de nouveaux sites à voir alors que l’histoire de Battlefield 2042 continue de se dérouler. Attendez-vous à plus de détails au début de l’année prochaine.

Pour ne pas sous-entendre que toutes les bonnes choses arriveront plus tard, la section conclut en notant que la pré-saison – la période entre le lancement et au début de 2022 – comportera des missions et des récompenses hebdomadaires, des modes à durée limitée, ainsi qu’une sélection d’expériences via le Portail Battlefield.

Il sera intéressant de voir comment Battlefield se comporte maintenant que la série a sauté à bord du train de contenu saisonnier, probablement après avoir écrasé un hélicoptère dedans. DICE a toujours été bon pour garder les jeux en vie en injectant de nouvelles cartes et d’autres fonctionnalités au fil du temps via des packages DLC plus traditionnels, donc j’espère qu’ils pourront transférer leurs pratiques typiques vers ce format plus récent.

Peut-être que cette Levolution est exactement ce dont ils ont besoin pour faire tomber la maison sur les autres titres FPS qui font des vagues en ce moment.

Si vous êtes un joueur PC impatient de vous lancer dans cette nouvelle entrée dans la série Battlefield, nous avons la taille et les spécifications de préchargement à vérifier. Nous avons également une liste des premières impressions de révision de Battlefield 2042 afin que vous puissiez voir si le jeu est susceptible d’être votre truc avant de le prendre.