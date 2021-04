La première saison du Seigneur des Anneaux a coûté 5 fois plus que Game of Thrones ou The Mandalorian | Divertissement

Amazon joue tout ou rien: sa série Le Seigneur des Anneaux est déjà la plus chère de l’histoire, ce qui donne l’impression que les séries comme Game of Thrones ou The Mandalorian coûtent un petit changement.

Quand Amazon a lancé sa plateforme de télévision Vidéo Amazon PrimeIl l’a fait avec des séries intimes comme El Hombre en el Castillo, Mozart in the Jungle ou Transparent. Ce sont d’excellentes séries mais destinées à un public très spécifique, qui n’a pas servi à attirer les utilisateurs vers la plateforme. Et tandis que, des attentats comme Game of Thrones de HBO ou The Crown ou Stranger Things de Netflix étaient sur toutes les lèvres.

La rumeur veut qu’un jour Jeff Bezos, voyant le faible public de sa série, a frappé la table et a dit: “Je veux quelque chose d’aussi puissant que Game of Thrones.” Et quoi de plus épique que le fantasme de George RR Martin? Eh bien le fantasme de JRR Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Sans surprise, si Martin a les deux R dans son nom (son nom de naissance n’en a qu’un), c’est en hommage à Tolkien.

À peine dit que c’était fait: Amazon a acheté les droits du Seigneur des Anneaux et entreprendre de faire la série la plus ambitieuse de l’histoire. Et au moins au prix, ce sera le cas.

Cela semble étrange, mais selon The Hollywood Reporter, le chiffre a été révélé par le ministre néo-zélandais de l’Économie, Stuart Nash: la première saison du Seigneur des Anneaux coûtera 465 millions de dollars.

Il s’agit d’une donnée officielle car elle fait partie d’un rapport économique du ministère néo-zélandais lui-même. Pourtant, La série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon est déjà la plus chère de tous les temps.

Pour le mettre en perspective, la saison la plus chère de Game of Thrones a coûté 90 millions de dollars. Chaque saison de The Mandalorian coûte 100 millions de dollars et la première saison de WandaVision a coûté 225 millions de dollars.

Vous pouvez maintenant essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de rester. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Il semble que le budget soit monté en flèche, car La première intention d’Amazon était de dépenser environ 500 millions de dollars pour toute la série, pas seulement dans la première saison.

Le ministre néo-zélandais bavard a également révélé que si le public accompagne Amazon prévoit de tourner 5 saisons et un spin-off. Il pourrait donc devenir la première série de l’histoire à coûter plus de 1 000 millions de dollars.

Le nouveau Fire TV Stick est livré avec plus de puissance et une nouvelle télécommande avec Alexa, qui ajoute des raccourcis et, dans ce cas, vous permet de contrôler le volume et dispose d’un bouton marche / arrêt.

Mais cela ne veut pas dire que les saisons suivantes coûtent le même prix. Il est logique que le premier soit le plus cher. Dans ces 465 millions de dollars, entrez les 250 millions qu’Amazon a payés pour les droits sur l’œuvre de Tolkien. De plus, il faut tenir compte du fait que tourner en Nouvelle-Zélande en extérieur coûte plus cher qu’en studio, et vous devez construire des bâtiments, des vêtements et des costumes qui seront utilisés plus tard dans les saisons suivantes.

Bien que pour l’instant elle s’appelle Le Seigneur des Anneaux, la série n’aura rien à voir avec le livre, car elle aura lieu “des milliers d’années auparavant”. Il sera donc plus proche d’autres œuvres de Tolkien comme The Silmarillion.

Le Seigneur des Anneaux d’Amazon n’a pas encore de date de sortie, mais est attendu pour la fin de l’année.