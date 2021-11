La première séance d’entraînement d’Antonio Conte à Tottenham offre un grand indice tactique

Antonio Conte a organisé un match d’entraînement lors de sa première journée à la tête de Tottenham et a donné l’indice le plus clair sur le système qu’il utilisera.

L’entraîneur italien a été installé mardi comme nouveau patron des Spurs. Juste 24 heures après que Daniel Levy a appuyé sur la gâchette de Nuno Espirito Santo. Conte était un candidat en juin pour succéder à Jose Mourinho aux Spurs cet été, mais le joueur de 52 ans a refusé l’opportunité.

L’ancien patron de l’Inter Milan aurait été préoccupé par le budget des transferts. Il s’inquiétait également de l’avenir incertain de Harry Kane. Mais seulement cinq mois plus tard et le vainqueur des titres de Premier League et de Serie A a accepté le défi.

« L’été dernier, notre union n’a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l’Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison. J’ai donc senti que ce n’était pas encore le bon moment pour retourner à l’entraînement », a déclaré Conte mardi.

« Mais l’enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l’opportunité est revenue, j’ai choisi de la saisir avec une grande conviction. »

Et Conte s’est immédiatement mis au travail à Hotspur Way pour organiser un match d’entraînement XI contre XI.

Avec un match d’Europa Conference League contre Vitesse jeudi, le nouveau patron des Spurs a peu de temps pour faire passer son message. Mais, selon Football Insider, Conte a mis en place les deux équipes à leur base d’Enfield dans une formation 3-5-2.

Il n’est pas surprenant que le tacticien italien ait immédiatement utilisé un système d’aile arrière. Il l’a fait en remportant le Scudetto la saison dernière. Et a également guidé Chelsea vers le titre de Premier League en 2016/17 avec la même formation.

Par conséquent, il semble très probable que Conte débutera avec trois défenseurs centraux contre Vitesse et le match suivant contre Everton.

Deux arrières latéraux seront également employés et invités à offrir la largeur d’une paire avant, probablement Harry Kane et Son Heung-Min.

Kane a été bien en deçà de la normale cette saison avec un seul but en Premier League et une passe décisive en neuf matchs.

Indice historique de Kane

Conte est cependant un grand fan de l’homme anglais. Alors qu’il travaillait comme expert à l’Euro 2020, il a fait l’éloge du numéro 9 des Spurs. Il a également suggéré qu’il garderait Kane plus haut sur le terrain, plutôt que de l’encourager à venir en profondeur pour lier le jeu.

« Beaucoup font l’éloge de Harry Kane pour sa capacité à aller chercher le ballon et à jouer avec l’équipe, comme avec l’égalisation contre le Danemark », a déclaré Conte en juin.

« Bien sûr, il est bon à ça aussi. Mais c’est dans la boîte où il est clinique. Et en tant qu’entraîneur, je le garderais toujours là parce qu’il est dévastateur.

Alors que les défenseurs des Spurs seront ravis de se lancer dans un style qui leur offrira plus de chances en équipe première. Les goûts de Lucas Moura et Steven Bergwijn pourraient se retrouver plus souvent sur la touche.

Le rapport d’une « source de Tottenham » a également suggéré que la première session de Conte était pleine d’« énergie ». Alors que le groupe « adorait » l’arrivée de l’ancien général du milieu de terrain Azzurri.

