La première semaine des créateurs d’Instagram apporte de nouvelles fonctionnalités – WWD

L’économie des créateurs d’aujourd’hui est bien loin de l’époque où les bases de fans se développaient de manière organique et où les stars du Web étaient heureuses d’envoyer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, juste pour le plaisir. C’est maintenant une industrie légitime, avec des événements commerciaux et des sessions de stratégie.

La dernière en date est une gracieuseté d’Instagram, qui a lancé sa première semaine des créateurs mardi avec quelques annonces conçues pour aider les influenceurs entreprenants à gagner de l’argent.

Au cours de l’événement en ligne, Insta et la société mère Facebook ont ​​révélé qu’ils testaient un nouvel outil de liaison d’affiliation, tout en supprimant les boutiques des comptes professionnels uniquement et en leur permettant de vivre sur les profils Instagram personnels des créateurs.

“Je pense que toute bonne vision de l’avenir doit impliquer beaucoup plus de personnes capables de gagner leur vie en exprimant leur créativité et en faisant des choses qu’elles veulent faire, plutôt que des choses qu’elles doivent faire”, a déclaré Mark, PDG de Facebook. Zuckerberg, “et avoir les outils et l’économie autour d’eux pour soutenir leur travail est essentiel.”

L’objectif est de permettre aux créateurs de vivre des plateformes, a-t-il ajouté. Cela a poussé le géant des médias sociaux à commencer à tester un outil d’affiliation natif qui permet aux créateurs de gagner des commissions sur les achats qu’ils ont inspiré les gens à faire.

Contrairement à la plupart des programmes de liens d’affiliation, les vendeurs ici peuvent définir leurs propres taux de commission. L’outil peut également devenir sa propre forme de marketing : les publications des affiliés sont étiquetées « Éligibles à la commission », afin que les fans comprennent que leur achat soutient leurs créateurs préférés – presque comme une version différente du pourboire.

Les liens d’affiliation peuvent être une pratique lucrative pour les influenceurs qui n’ont pas leur propre marchandise. Mais ceux qui ont des gammes de produits ont la possibilité de lier leur boutique Instagram à leurs profils personnels en plus de leurs comptes professionnels.

La société pense qu’une visibilité accrue peut aider à promouvoir les produits, car elle aura un lien plus direct avec les fans d’un créateur. Il espère également que cela motivera davantage de créateurs à lancer leurs propres boutiques, s’ils ne l’ont pas encore fait.

Ils peuvent créer une nouvelle boutique et « susciter l’enthousiasme avec des lancements de produits exclusifs », a ajouté la société, en associant leurs comptes Instagram à l’un des quatre partenaires marchands : Bravado/UMG, Fanjoy, Represent et Spring. Ce dernier sera déployé auprès des créateurs éligibles aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

La société prévoit également de renforcer les portefeuilles des créateurs : “Enfin, nous allons introduire de nouvelles façons de gagner de l’argent supplémentaire en utilisant des badges sur Instagram et des étoiles sur Facebook lorsque vous atteignez certaines étapes”, a ajouté Zuckerberg. “Nous pensons que vous devriez être récompensé pour la valeur que vous apportez à vos fans et à l’ensemble de la communauté.”

La dynamique de l’économie créatrice est indéniable à ce stade. Il grandissait même avant la pandémie, mais il est maintenant estimé à plus de 50 millions de personnes, et Facebook et Instagram veulent s’assurer qu’il a la plus grosse part du gâteau.

“En fin de compte, je crois vraiment que les gens sont naturellement créatifs et nous voulons partager ce que nous faisons avec les autres – souvent nous voulons en faire une carrière également – tout le monde ici aujourd’hui en est la preuve”, PDG ajouté. « Vous avez juste besoin d’accéder aux bons outils, et c’est ce que nous espérons continuer à construire pour vous tous. »

Bien sûr, Facebook en profite aussi, et sur plus d’un front. Certes, les achats et les ventes Instagram axés sur la plate-forme ajoutent à ses résultats. Mais même à sa plus simple expression, tout ce qui stimule l’activité et l’engagement donne aux utilisateurs plus de raisons de revenir encore et encore – donnant à l’entreprise toutes les raisons de courtiser tout le monde, des grandes marques aux créateurs indépendants décousus et à tous les autres.