La première séquence de gameplay de Saints Row Remake est impressionnante

Capture d’écran : Volition

Le prochain jeu de Saints Row longtemps taquiné n’est pas un remake. Ce n’est pas un remaster. C’est un « re » totalement différent, un redémarrage. Le développeur Volition a annoncé la nouvelle aujourd’hui lors de la diffusion en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom. Il s’appelle, tout simplement, Saints Row, et il sortira sur toutes les plateformes en février prochain. Voici une bande annonce :

Saints Row, autrefois une série relativement populaire de jeux en monde ouvert dans la veine de Grand Theft Auto, a connu quelques années tranquilles. Le dernier jeu principal de la série, Saints Row IV, est sorti en 2013, une ère paisible dans laquelle deux toutes nouvelles machines, la Xbox One et la PlayStation 4, étaient prêtes à changer notre façon de jouer. (N’hésitez pas à discuter s’ils l’ont fait.) Puis vint l’extension autonome de 2015, Saints Row: Gat Out of Hell. L’année dernière, l’éditeur Deep Silver a sorti une version remasterisée de Saints Row : The Third. Ça avait l’air bien, mais c’était tellement, tellement vieux.

Les murmures autour d’un nouveau jeu de Saints Row remontent à 2019. Mais au cours de la semaine dernière environ, ils sont devenus un cri silencieux, grâce aux tweets de Geoff Keighley et aux flux officiels des médias sociaux de Saint Row. Le site officiel de la série a également répertorié une capture d’écran avec le mot « redémarrage » collé au centre. Zack Zweizen de Kotaku a noté que cela n’avait probablement rien à voir avec le spin-off d’Agents of Mayhem, qui se déroule dans une chronologie alternative.

Comme les jeux précédents, ce nouveau Saints Row est un jeu d’action en monde ouvert. Vous incarnez les membres d’un syndicat du crime. Vous tirez avec des armes à feu et conduisez du point de vue de la troisième personne. Il se déroule dans le sud-ouest américain et est plein d’explosions, de feux d’artifice et de couleurs néon. Tout a l’air bien amusant. Le jeu sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 25 février 2022.