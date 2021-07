La première smartwatch de Samsung avait un appareil photo

La première smartwatch de Samsung était une chose surprenante. Annoncé aux côtés du Galaxy Note 3 lors du salon IFA de 2013, le Samsung Galaxy Gear était une merveille dans le monde des montres connectées. Il comportait des fonctionnalités auxquelles personne ne s’attendait, dont un appareil photo, et a réussi à placer la barre particulièrement haut pour ce que les montres intelligentes pouvaient faire.

Le Samsung Galaxy Gear était principalement vendu comme accessoire du Galaxy Note 3. En fait, il n’était compatible qu’avec le Note 3 au lancement. La montre intelligente à 299 $ servait un écran AMOLED de 1,63 pouce avec une résolution élevée de 320 x 320. Il était alimenté par un processeur à 800 MHz et contenait 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage. Il se connectait au Note 3 via Bluetooth 4 Low Energy et incluait d’autres fonctionnalités telles qu’un accéléromètre et un gyroscope. La batterie interne de 315 mAh était suffisante pour fournir 24 heures d’autonomie par charge.

Quelle? Un appareil photo?

La montre avait deux fonctions révélatrices pour l’époque : un appareil photo et un haut-parleur. L’appareil photo a été intégré au bracelet de la montre et a capturé des images de 1,9 MP et pourrait enregistrer des vidéos 720p. Samsung a présenté l’appareil photo comme un outil d’opportunité, quelque chose à utiliser lorsque votre smartphone n’était pas à portée de main. (Non, Samsung n’a pas encouragé l’espionnage, malgré la nature semblable à un espion d’avoir un appareil photo sur votre smartwatch.) La capture vidéo était limitée à 10 minutes maximum, grâce aux 4 Go de stockage. La qualité des photos et des vidéos était au mieux discutable, ce qui n’était pas surprenant compte tenu des limites de la technologie à l’époque. De plus, comme l’appareil photo était un composant interne de la sangle, cela signifiait qu’il n’y avait pas de sangles interchangeables.

Les haut-parleurs sont peut-être communs aux montres intelligentes d’aujourd’hui, mais en 2013, ils ne l’étaient pas. Le haut-parleur produit juste assez de son pour gérer vos appels vocaux dans des espaces calmes. Les propriétaires de matériel ont pu composer des appels directement à partir de la montre et envoyer des commandes à l’outil S Voice de Samsung.

Pousser les limites

Le Samsung Galaxy Gear a fait face à certaines limitations. Par exemple, il n’avait pas de Wi-Fi, LTE ou tout autre moyen de se connecter indépendamment à Internet. Il dépendait entièrement du Galaxy Note 3 pour sa connexion. Le chargeur était horrible. C’était une affaire maladroite qui agissait plus comme une pince autour de la montre que comme un berceau. La montre ne pouvait pas servir de lecteur de musique autonome, bien qu’elle puisse contrôler l’application musicale du téléphone associé.

En parlant d’applications, le téléphone exécutait le système d’exploitation Android de Google (pré-Android Wear) avec une superposition d’interface utilisateur lourde. Samsung a déclaré avoir supprimé l’interface utilisateur pour rendre la montre plus facile à utiliser avec un seul doigt lors de vos déplacements. Un seul bouton matériel vous a ramené à l’écran d’accueil. Il comprenait plusieurs cadrans de montre, ainsi que des applications simples comme un chronomètre et un podomètre. Certaines applications tierces étaient également disponibles, notamment Evernote, eBay, MyFitnessPal, RunKeeper et Tripit. Il y avait même un outil “trouver mon téléphone” qui vous aidait à localiser votre Galaxy Note 3 perdu, tant qu’il était à portée Bluetooth.

Y a-t-il eu des montres connectées avec caméras depuis la Galaxy Gear ? Samsung a sorti un Gear 2, qui avait également un appareil photo, mais peu des principaux fabricants de montres intelligentes ont ajouté la technologie à leurs propres appareils portables. Par exemple, vous ne trouverez pas d’appareil photo sur l’Apple Watch. La majeure partie des montres intelligentes avec caméras disponibles sur le marché aujourd’hui sont des appareils de nouveauté, dont beaucoup ciblent les enfants plutôt que les utilisateurs sérieux.

Cela fait de l’approche de Samsung avec le Galaxy Gear d’origine une approche semi-unique dans le monde des montres intelligentes.

