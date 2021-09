La première statue au monde de Satoshi Nakamoto inaugurée en Hongrie

in

La première statue physique au monde du créateur incognito de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, a été dévoilée plus tôt dans la journée devant des centaines de personnes dans la ville de Budapest, en Hongrie.

La statue en bronze montre un buste anonyme portant un sweat à capuche. Le sweat à capuche et le sweat à capuche, qui portent le logo Bitcoin sur le côté gauche, sont destinés à exprimer l’anonymat de Satoshi Nakamoto.

Le visage inexpressif de la statue a une surface semblable à un miroir, en raison du bronze doré. De plus, au moment où les gens voient leur propre reflet dans la statue, cela vise à transmettre l’idée que “nous sommes tous Satoshi”.

L’idée de la création de cette statue est donnée par le journaliste András Györfi. De même, Réka Gergely et Tamás Gilly sont les sculpteurs qui ont donné vie au buste.

Dans une interview avec Hungary Today, Györfi a estimé que la véritable identité du créateur de Bitcoin n’a pas d’importance.

L’auteur de la statue, András Györfi, a ajouté que « l’invention de Nakamoto supprime la méfiance entre les gens et rend le monde meilleur. Cela semble être un héritage qui mérite d’être commémoré.

Ce projet a été financé par quatre organisations Coin, Crypto Academy, Blockchain Hungary Association et Blockchain Budapest.

Enfin, l’œuvre en l’honneur de Satoshi a été construite à Graphisoft Park, un parc technologique qui abrite des géants de la technologie tels que SAP, Canon et Microsoft. Le parc présente également la présence de la statue du regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs.

Le créateur incognito du Bitcoin Satoshi Nakamoto a été immortalisé avec la première statue au monde de sa personne, cette statue a été construite à Budapest, en Hongrie. Source : Twitter

Qui est vraiment Satoshi Nakamoto ?

Satoshi Nakamoto est le pseudonyme sous lequel le créateur de Bitcoin est connu. On ne sait pas avec certitude qui se cache derrière ce pseudonyme et s’il s’agit d’une personne ou d’un groupe de personnes.

L’anonymat de Satoshi Nakamoto a généré un mythe pour le créateur de Bitcoin pendant des années. Compte tenu de cela, les utilisateurs et les investisseurs se sont longtemps demandé pourquoi ils avaient décidé de rester anonymes et de ne pas profiter du grand succès de leur travail ?

Ce mystérieux créateur de Bitcoin possède un montant approximatif de 1,1 million de Bitcoins. Se positionner comme détenteur de l’une des plus grandes fortunes du monde.

Le créateur de Bitcoin est resté actif sur Internet pendant environ 2 ans, jusqu’en décembre 2010. Cette année-là, il a annoncé que Gavin Andresen serait le nouveau chef du projet Bitcoin.

Les dernières transactions enregistrées par Satoshi dans son portefeuille datent de 2013. De plus, certains utilisateurs et investisseurs ont émis l’hypothèse que Satoshi pourrait être décédé. Cependant, il est possible que Satoshi ait simplement perdu la clé privée de son portefeuille.

Aujourd’hui, de nombreux acteurs du monde de la technologie ont été désignés comme Satoshi Nakamoto. Parmi eux, Hal Finney, Nick Szabmm, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto et Craig Wright. Cependant, aucun d’entre eux n’a réellement réussi à vérifier ces rumeurs.

En conclusion, une réapparition aujourd’hui de Satoshi Nakamoto aurait pour conséquence un recul par rapport à la décentralisation que le réseau Bitcoin a déjà réalisée au cours de toutes ces années. Cela transformerait la vénération de sa figure en une concentration de pouvoir qui pourrait sérieusement affecter le marché des crypto-monnaies.

