La première Super Coupe de MMA aura lieu pendant la Semaine Internationale de Combat BRAVE 2022

La Semaine internationale de combat BRAVE sera, une fois de plus, le théâtre d’une étape importante pour le sport de Arts martiaux mixtes.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi (10) au Royaume de Bahreïn, il a été annoncé que BRAVE ICW 2022 accueillera la première édition du Supercoupe de MMA.

La Supercoupe de MMA est un nouveau tournoi promu en association avec KHK Sports, BRAVE CF, la Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF) et la Fédération des arts martiaux mixtes de Bahreïn (BMMAF), avec huit équipes en compétition pour le titre de meilleure nation du monde et le plus gros prix jamais payé pour un tournoi amateur de MMA.

La conférence de presse qui a annoncé le lancement de BICW 2022 a eu lieu dans le Hôtel Wyndham Garden, dans Manama, et était en charge de PDG de KHK Sports et président de BRAVE CF, Mohammed Shahid, le président de IMMAF, Kerrith Brown, et la Fédération de MMA de Bahreïn, Mohammed Qamber.

Les équipes participantes ont été sélectionnées par Classements mondiaux seniors IMMAF, et les places ont été attribuées aux six pays les mieux classés : Russie, Ukraine, Bahreïn, Kazakhstan, Irlande et Tadjikistan.

Ils seront rejoints par deux wild cards, les champions des Balkans et les champions arabes, dans la phase à élimination directe du tournoi.

Chaque équipe sera composée de neuf lutteurs (7 hommes et 2 femmes), un par catégorie de poids. Trois suppléants ou suppléants, deux athlètes masculins et une athlète féminine, par équipe seront également autorisés.

Après le tirage au sort initial qui détermine les quarts de finale, chaque tour se compose de neuf matches entre deux équipes. Chaque combat se compose de trois rounds de trois minutes chacun.

Les égalités ne seront pas autorisées et des rounds supplémentaires seront ajoutés jusqu’à ce qu’un combattant soit le vainqueur si le combat se termine par une égalité. L’équipe avec le plus de victoires après tous les combats sera déclarée gagnante.

Les quatre vainqueurs du premier tour se retrouveront en demi-finales et enfin les deux vainqueurs des demi-finales s’affronteront en grande finale, pour le trophée MMA Super Cup et un chèque de 100 000 $ US.

L’équipe finaliste remportera 75 000 $ US et le vainqueur du match pour la troisième place remportera 50 000 $ US. L’argent du prix ira à l’investissement des fédérations nationales respectives.

La Supercoupe de MMA C’est la prochaine étape vers la vision de Son Altesse le Cheikh Khaled bin Hamad al Khalifa réformer l’industrie du MMA, en changeant son paysage d’une entreprise événementielle à une entreprise sportive sous un nouveau modèle et une réglementation et une gouvernance mondiales.

La BRAVE International Combat Combat et la Supercoupe inaugurale de MMA aura lieu dans le Royaume de Bahreïn du 7 au 12 mars.

Les festivités d’une semaine incluront la première édition du Supercoupe de MMA et BRAVE CF 57, la première carte de l’année pour la promotion véritablement mondiale du MMA.

