La première tablette Android de Realme fait ses débuts en Inde aux côtés de la Realme 8s 5G

Après avoir lancé son premier ordinateur portable le mois dernier, Realme s’est maintenant étendu au marché des tablettes avec le Realme Pad. Parallèlement à la nouvelle tablette, la société a également lancé deux nouveaux téléphones de la série Realme 8 pour défier les meilleurs téléphones Android bon marché de Xiaomi et Samsung.

Le Realme 8s 5G est le premier téléphone à être lancé en Inde avec le nouveau chipset Dimensity 810 de MediaTek. Il arbore un écran de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’arrière du Realme 8s se trouve un système de caméra à triple objectif doté d’un capteur principal de 64 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, le téléphone dispose d’un appareil photo 16MP à l’avant. Il contient une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de vitesses de charge de 33 W.

Source : Realme

Le Realme 8s 5G est au prix de 17 999 (environ 245 $) pour la version 6 Go/128 Go et de 19 999 (environ 272 $) pour la version 8 Go/128 Go. Il sera disponible chez Flipkart, Realme.com et dans les magasins de détail hors ligne à travers le pays à partir du 13 septembre.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comme prévu, le Realme 8i a le chipset Helio G96 de MediaTek sous le capot, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.2. Il est équipé d’un écran FHD+ de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une découpe perforée pour la caméra selfie 16MP.

Dans le département appareil photo, le téléphone dispose d’une configuration à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal 50MP, un appareil photo macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Garder les lumières allumées est une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Realme 8i sera disponible à partir du 14 septembre pour un prix de départ de 13 999 (environ 190 $).

Le nouveau Realme Pad dispose d’un écran de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA+ et un rapport écran/corps de 82,5%. Il est alimenté par le chipset Helio G80 de MediaTek, qui a été associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également livré avec quatre haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos, une batterie de 7 100 mAh avec une charge rapide de 18 W, une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 8 MP. Côté logiciel, la tablette exécute “Realme UI for Pad” basé sur Android 11 avec un espace Google Kids dédié.

Realme Pad sera disponible en trois variantes en Inde, avec des prix commençant à 13 999 (environ 190 $) pour la version Wi-Fi 3 Go/32 Go uniquement. La version LTE avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage sera disponible pour 15 999 (environ 218 $), tandis que la version 4 Go/64 Go avec connectivité LTE coûtera 17 999 (environ 245 $). La tablette devrait être mise en vente en Inde à partir du 16 septembre à midi.

Protégez votre Pixel

Ce sont les meilleurs cas pour votre Pixel 4a 5G

Le Pixel 4a 5G a l’air ennuyeux en Just Black, mais nous pouvons y remédier ! Ces étuis sont amusants, à la mode, fonctionnels et prêts à transporter votre Pixel 4a 5G dans le futur.