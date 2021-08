La première tablette d’Oppo est vue dans une fuite | La technologie

in

Si les rumeurs sont exactes, Oppo va suivre les traces d’autres marques chinoises et tenter sa chance sur le marché des tablettes. Son possible premier modèle a été vu dans une fuite et c’est tout ce que nous savons jusqu’à présent.

La pandémie a stimulé le marché des technologies grand public, car les appareils électroniques nous ont permis de rester connectés au télétravail, d’étudier à distance et de passer des appels vidéo avec la famille et les amis.

Pour cette raison, malgré la pandémie, les revenus mondiaux de l’électronique grand public ont augmenté de 7 % en 2020 et les ventes d’appareils technologiques ont également légèrement augmenté au premier semestre 2021.

La tablette fait partie des appareils qui s’est le plus renforcé après le confinement. Elle a démontré sa polyvalence pour travailler, étudier, consommer du contenu multimédia et passer des appels vidéo, ce qui a stimulé ses ventes. Selon les données du cabinet de conseil IDC, le marché des tablettes augmentera de 3,4% en 2021.

Cette redécouverte des tablettes par les utilisateurs a fait de nombreuses marques se lancent à la conquête du marché des tablettes Android.

Les rumeurs de ces derniers mois prétendent que différents modèles sont en route, notamment la tablette OnePlus, OnePlus Pad ; ou la tablette realme, realme Pad. De plus, Xiaomi a récemment repris le marché avec le lancement des Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro.

Maintenant, Une nouvelle fuite révèle qu’Oppo va également rejoindre cette tendance et qu’il travaille déjà sur sa première tablette. L’information provient du leader chinois populaire Digital Chat Station, qui a partagé un article sur Weibo avec les principales fonctionnalités et une photo de l’appareil.

Dans le post, le leaker explique que La tablette d’Oppo aura un grand écran de 12,6 pouces et comme vous pouvez le voir dans le rendu ci-joint, ses lunettes seront très minces. Ce détail pourrait indiquer qu’il s’agira d’un appareil haut de gamme.

Digital Chat Station note que La tablette d’Oppo sera très similaire au Huawei MatePad Pro 12.6, et même la position de la caméra frontale sera la même. En fait, le rendu que le leaker a inclus dans la publication correspond à celui de la tablette Huawei.

Le système d’exploitation sera ColorOS For Pad et il prendra en charge les fonctions de continuité pour les mobiles Oppo, les casques Bluetooth et les montres intelligentes.

C’est ce que nous savons jusqu’à présent sur la tablette Oppo, mais comme il s’agit d’informations non officielles, nous devrons attendre la confirmation de la marque.