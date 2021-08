La première tablette vivo est en route et le premier semestre 2022 arrivera | La technologie

Un nouvel acteur part à la conquête du marché des tablettes Android. On parle de la marque chinoise vivo, qui a confirmé qu’elle travaillait sur sa première tablette et qu’elle arrivera au premier semestre 2022.

La pandémie a clairement montré que la technologie est essentielle à l’heure actuelle. Grâce à elle, il est possible de rester connecté malgré les mesures de distanciation sociale, et sans les appareils électroniques nous ne serions pas en mesure de télétravailler, d’étudier de chez nous ou de communiquer à distance avec nos proches.

Pour cette raison, malgré la pandémie le marché de l’électronique grand public va bien. En 2020, son chiffre d’affaires a augmenté de 7 % et les ventes ont également augmenté au premier semestre 2021.

S’il est vrai que l’ordinateur portable reste l’appareil le plus populaire sur le marché de l’électronique grand public, la tablette est sortie renforcée du confinement et ses ventes ont rebondi. À tel point que, selon la requête d’IDC, le marché des tablettes augmentera de 3,4% cette année.

Face à cette situation, les marques qui n’ont pas encore d’appareil pour rivaliser sur ce marché se sont précipitées pour lancer leur première tablette. C’est le cas de OnePlus avec le OnePlus Pad, de realme avec le realme Pad et la tablette Oppo.

Xiaomi n’a pas non plus voulu passer à côté de cette tendance et, après plusieurs années de disparition dans ce secteur, il vient de lancer les Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro.

Maintenant, nous savons que Un nouvel acteur se prépare à conquérir le marché des tablettes Android. On parle de la marque chinoise vivo, qui a confirmé travailler sur son appareil et que son lancement interviendra au premier semestre 2022.

Les rumeurs avaient déjà anticipé que l’entreprise préparait ce déménagement. Sur ces lignes, vous pouvez voir le design de la tablette vivo collecté dans un brevet de la marque et publié sur Weibo. Dans le rendu, nous pouvons voir que l’écran aura des bords fins et le module de caméra sera situé dans le coin supérieur gauche.

Hu Baishan, vice-président exécutif de vivo, a été chargé de confirmer l’arrivée de la tablette de vivo, mais pour le moment il n’a avancé aucun de ses détails. Il faudra attendre l’annonce officielle pour en savoir plus.