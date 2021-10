La première tournée britannique de Muddy Waters a-t-elle lancé le British Blues Boom ?

Le réglage pour Des eaux boueusesLe premier concert au Royaume-Uni a peut-être été relativement calme – l’Odeon Theatre, Leeds – et occasionnellement poli et plutôt formel dans le cadre du festival de musique du centenaire de Leeds, principalement classique. Mais le 16 octobre 1958, lorsque le bluesman de Chicago est monté sur scène dans le cadre d’une série de concerts de jazz, on peut dire que la terre a tremblé à plus d’un titre.

L’homme né McKinley Morganfield avait un charisme sexuel décomplexé. Ce n’était pas seulement la façon dont il bougeait son corps ou les paroles suggestives à peine voilées ; c’était le volume émanant de sa guitare électrique Fender Telecaster. Rien de tel n’avait jamais été entendu sur scène auparavant au Royaume-Uni. C’était le blues – brut, viscéral et littéralement électrisant.

Un « lien vivant vers le Grand Sud »

la thèse de Lawrence Davies Rencontres britanniques avec le blues et le jazz dans la circulation transatlantique a jeté un peu de lumière sur cette performance. Les notes de programme, par exemple, n’ont pas bien défini les attentes : mettant en évidence l’origine rurale de Waters et déclarant que sa musique était un « lien vivant avec la tradition folklorique du Grand Sud ». Cela aurait pu être vrai au début de sa carrière avant de quitter le delta du Mississippi, à l’âge de 30 ans et après avoir été découvert par le célèbre archiviste folk et blues Alan Lomax. Il avait évolué depuis lors, cependant ; mis à jour sa vie et son son. Maintenant qu’il était au début de la quarantaine, il avait plus de fanfaronnade, chantant l’expérience urbaine rude des noirs pauvres qui avaient émigré à Chicago.

Les concerts de jazz au Leeds Odeon étaient une tentative de reconnaître les tendances musicales contemporaines. Ce fut le malheur de Waters, et de son pianiste et ami Otis Spann, de suivre une performance de The Jazz Today Unit, un groupe d’improvisation « all-star » dont Davies écrit que la performance était « terne ». Selon Melody Maker, « de nombreux membres du public ont organisé un débrayage ». Ceux qui restaient n’allaient clairement pas voir leurs attentes encore plus perturbées.

Un critique cité dans How Britain Got the Blues de Roberta Schwartz a décrit la performance de Waters comme « grossière et répétitive ». Le célèbre historien du blues Paul Oliver, également cité dans le livre de Schwartz, écrivait à l’époque : « Quiconque avait entendu Muddy Waters l’aurait entendu jouer en acoustique. Quand il jouait de l’électrique, c’était une surprise… beaucoup de gens considéraient encore le blues comme faisant partie du jazz, donc cela ne correspondait pas tout à fait à leurs attentes.

Un Waters confus et humilié semble s’être blâmé, déclarant plus tard à Melody Maker : « Je ne pense pas que le public britannique soit habitué à mon type de chant. Je ne peux pas penser à ce qui s’est mal passé lors de la soirée d’ouverture.

« Le plus grand chanteur de blues vivant au monde »

Le festival de Leeds n’était pas le but principal de la visite de Waters. Il avait été invité par le tromboniste Chris Barber à se joindre à une tournée de dix dates. Le Chris Barber Band était l’un des groupes les plus populaires de Grande-Bretagne dans les années 50. Barber aimait le jazz traditionnel plutôt que le jazz moderne branché, mais c’était un homme à l’esprit et aux oreilles ouverts.

Né à Welwyn Garden City, Barber avait aspiré à devenir actuaire dans sa jeunesse; lui et Waters, l’ancien métayer et contrebandier illettré, allaient devenir de solides amis.

Après la débâcle de Leeds, Waters et Spann ont dû redouter ce qui les attendait lorsqu’ils sont partis pour Newcastle-upon-Tyne pour rencontrer le Chris Barber Band. Dans le programme de tournée présenté par la Fédération nationale de jazz, Waters est présenté comme « le plus grand chanteur de blues vivant au monde ».

Les plans pour Waters et Spann de répéter avec le groupe de Barber ne se sont jamais concrétisés. Ils ont simplement convenu du numéro avec lequel ouvrir – « Hoochie Coochie Man » – ainsi que de la bonne clé et à quel moment Waters devait jouer dans la deuxième partie du set de Barber. Waters et Spann n’ont pas pu être rassurés alors qu’ils se tenaient dans les coulisses en écoutant le groupe de Barber jouer le premier set de jazz traditionnel basé à la Nouvelle-Orléans, avant qu’ils ne deviennent la section rythmique de Waters et Spann.

« Je les ai annoncés et lorsqu’ils sont montés sur scène, nous avons joué le riff d’ouverture », a déclaré Barber. « Leurs visages s’illuminaient. Ils ont tout de suite su que nous étions sur leur longueur d’onde.

« Prêcher le chœur blues sur le chœur hypnotique »

Quelques jours après Newcastle, le lundi 20 octobre, la tournée a atteint l’hôtel de ville de St Pancras, à Londres. Le critique de jazz de Melody Maker, Max Jones, a donné à Waters une critique favorable, citée plus tard par Roberta Schwartz dans How Britain Got the Blues. « Remarquable… c’était dur, impoli, fortement rythmé, souvent très fort mais avec un peu de lumière et d’ombre dans chaque numéro… le répertoire était du pur blues, et le style était vital, décomplexé, et résolument « Down-South ».

La tournée de Waters avec le Chris Barber Band avait zigzagué le pays de Bournemouth à Glasgow, où elle s’est terminée le lundi 27 octobre. Trois jours plus tard, Waters et Spann ont accepté l’invitation d’Alexis Korner à se produire avec son harmoniciste Cyril Davies. ‘ Barrelhouse And Blues Club au-dessus du pub Round House à Soho. Ici, Waters s’est déchaîné et a donné le type de performance qu’il donnerait dans son propre club, Smitty’s Corner, dans le South Side de Chicago.

Tony Standish était là pour en parler pour Jazz Journal : « Muddy s’est essuyé le front en sueur et a mis sa guitare de côté. Et soudain, il y avait un autre Muddy, un Muddy qui chantait comme il se doit pour son propre peuple, dans un autre monde que le nôtre… tension frémissante autour et sur un public captivé.

Quelques jours plus tard, Waters était dans un avion pour Chicago. L’influence directe de sa visite est difficile à déterminer ; il n’y a eu aucun record à succès provoquant une réaction immédiate, et il n’y a aucun compte rendu d’aucun des futurs héros du boom du blues britannique ayant assisté à ces spectacles. Les ondulations de sa visite furent cependant infinies. En 1958, d’innombrables jeunes de 10 à 15 ans écoutaient dans leur chambre des disques de blues introuvables qu’ils avaient peut-être possédés ou empruntés.

Le jazz et le rock’n’roll doivent leurs racines au blues. Ces écoliers – Jagger et Richard, Plante et page, Townsend et Daltrey, Ray et Dave Davies, Eric Burdon, Clapton, Beck, Peter Green et Mick Fleetwood, Van Morrison et bien d’autres – ont été, à des degrés divers, influencés par Waters.

Les jeunes mélomanes exigeants pourraient s’identifier à la dureté du blues électrique plus qu’au rock’n’roll britannique édulcoré. Et Muddy Waters était son principal moteur. « Je suis devenu responsable du blues de Chicago », a-t-il déclaré en 1972. « Je pense que je suis l’homme qui a préparé Chicago pour le vrai blues. »

Waters était la vraie chose.

