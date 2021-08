La première vente aux enchères NFT de Fortune lève 429 ETH | Invezz

in

Fortune, un magazine économique américain, a réalisé sa première vente de jetons non fongibles. Le magazine a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que la vente aux enchères a eu lieu la semaine dernière. Cette vente NFT aurait rapporté au magazine une valeur nette de 429 ETH d’une valeur d’environ 1,3 million de dollars (0,94 million de livres sterling) à l’époque.

Selon l’annonce, la vente s’est déroulée en deux étapes. La première partie a vu Fortune vendre 256 NFT en édition limitée de sa dernière pochette, conçue par un artiste numérique connu sous le nom de pplpleasr. Chaque pièce de la collection a été symbolisée et vendue pour 1 ETH, qui valait environ 3 000 $ (2 170,20 livres) à l’époque. Les 256 pièces se sont vendues en quelques minutes. Soi-disant, quiconque cherche à revendre l’art peut désormais obtenir un minimum de 21 000 $ (15 200,85 livres).

La deuxième étape impliquait une vente aux enchères de trois jours de trois NFT en édition spéciale, qui comprenait des graphiques plus détaillés. La vente aurait dû se terminer lundi à 16h00 UTC. Cependant, ces enchères ne se sont pas déroulées comme prévu, OpenSea n’étant pas en mesure de gérer l’afflux d’enchérisseurs. Le marché aurait connu des temps d’arrêt en raison d’un trafic important et aurait commencé à émettre 504 pages d’erreur aux personnes intéressées par l’enchère. À cette fin, de nombreuses personnes n’ont pas pu soumissionner.

Fortune prévoit de conserver son ETH

Néanmoins, OpenSea a réussi à conclure la vente de l’une des pièces de l’édition spéciale, quelles que soient les difficultés. Le marché a arrêté les deux autres enchères tout en essayant de stabiliser son réseau. Après s’être excusé pour le temps d’arrêt, le co-fondateur d’OpenSea et CTO Alex Attalah et son équipe ont récupéré le marché après quelques heures.

Suite à des problèmes techniques, la date limite des ventes restantes a dû être avancée à 19h15 UTC. Les enchères ont repris peu de temps après que les ingénieurs d’OpenSea ont redémarré les serveurs, mais une autre difficulté technique a forcé l’une des enchères à cesser d’accepter des offres et s’est terminée prématurément. Avant que le problème ne se pose, la NFT avait publié une offre maximale de 47,4 ETH. Cependant, le problème technique a entraîné la vente de la pièce pour 23 ETH, perdant plus de la moitié de sa valeur apparente.

La deuxième vente aux enchères a suivi son cours et a finalement vu la pièce se vendre pour une enchère maximale de 105 ETH, soit environ 300 000 $ (217 155 £).

Malgré toutes les difficultés, Fortune a réussi à obtenir 429 ETH, ce qui est assez impressionnant. Le magazine a révélé qu’il avait l’intention de faire don de la moitié de la somme totale à des organisations à but non lucratif et de diviser la moitié restante à parts égales avec pplpleasr.

La directrice financière de Fortune, Anastacia Nyrkovskaya, a déclaré que le magazine avait l’intention de maintenir sa participation dans le fonds en Etherium (ETH / USD) pour le moment. Il a ajouté que cette décision fait de Fortune un HODLer.

