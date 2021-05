La première version bêta d’Android 12 est arrivée pour les téléphones Pixel

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Aujourd’hui, Google lance la première version bêta d’Android 12 sur ses smartphones Pixel les plus récents.La première version bêta est livrée avec un nouveau look sauvage pour Android ainsi que de nombreux correctifs et de nouvelles fonctionnalités non visibles dans les aperçus précédents des développeurs. cependant, installez-le à vos risques et périls.

Aujourd’hui, lors de la keynote de Google I / O 2021, la société a dévoilé la prochaine itération d’Android 12. Pour être franc, c’est une réinvention sauvage du système d’exploitation qui pourrait s’avérer assez polarisante.

La bonne nouvelle est que, si vous voulez essayer, vous pouvez installer la première version bêta d’Android 12 sur votre téléphone Pixel. Vous aurez besoin du Pixel 3 / 3XL, du Pixel 3a / 3a XL, du Pixel 4/4 XL, du Pixel 4a / 4a 5G ou du Pixel 5 pour l’installer. Vous ne possédez pas de Pixel? Consultez notre tour d’horizon des autres offres pour les OEM individuels ici.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit toujours d’un logiciel bêta et qu’il aura inévitablement des bogues et des fonctionnalités manquantes. Il est suffisamment stable pour une utilisation générale, mais il peut être préférable d’attendre quelques mois de plus si votre téléphone Pixel est votre pilote quotidien exclusif.

Première version bêta d’Android 12: quoi de neuf?

Les deux plus grandes mises à jour de cette première version bêta sont l’aspect général d’Android et les améliorations apportées aux contrôles de confidentialité et de sécurité.

Tout d’abord, le système d’exploitation Android a reçu sa plus grande refonte visuelle depuis des années. L’écran de verrouillage, l’ombre de notification, le tiroir d’applications, les widgets, les pages de paramètres et bien d’autres sont complètement différents de ceux d’Android 11. La première version bêta d’Android 12 introduit également de nouvelles animations et transitions.

Le plus grand changement esthétique, cependant, est une nouvelle fonctionnalité appelée extraction de couleur. Cette fonction choisit automatiquement une palette de couleurs pour votre appareil en scannant le fond d’écran de votre téléphone. Cela crée une expérience visuelle transparente et cohérente dans tout le système d’exploitation.

Passant à la confidentialité et à la sécurité, Google présente un nouveau tableau de bord de confidentialité. Semblable au tableau de bord Digital Wellbeing, cette nouvelle fonctionnalité vous donne un aperçu tout-en-un de vos applications utilisant quelles autorisations.

De plus, Google introduit des Quick Tiles axés sur la confidentialité. En appuyant simplement sur une vignette, vous pouvez désactiver tous les accès à votre caméra et / ou microphone. Ceci est parfait lorsque vous êtes dans une réunion sensible, un rendez-vous chez le médecin ou toute autre situation applicable.

Pour commencer avec la première version bêta d’Android 12, consultez notre guide sur la façon de l’installer ici.