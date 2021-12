La première version bêta d’Android 12L est arrivée avec une meilleure expérience utilisateur et des corrections de bugs

Ce n’est un secret pour personne que Google prévoit de publier une fonctionnalité pour les grands écrans sous la forme de la mise à jour Android 12L au début de l’année prochaine. Le géant des moteurs de recherche a annoncé aujourd’hui que la première mise à jour bêta d’Android 12L est désormais disponible pour des tests sur les téléphones pliables, les tablettes et les téléphones Google Pixel.

La première mise à jour bêta, comme d’habitude, inclut plusieurs corrections de bugs et modifications pour améliorer l’expérience utilisateur sur les appareils à grand écran. Les développeurs sont également encouragés à tester la version sur leurs applications avant la suppression des fonctionnalités, qui est prévue pour début 2022.

Le premier Android 12L Developer Preview a fait son chemin vers la Lenovo Tab P12 Pro plus tôt ce mois-ci, avec des API qui permettent aux développeurs d’applications de « fournir une meilleure expérience d’utilisation des applications en mode paysage, y compris un multitâche plus facile ». Google dit que vous pouvez désormais jouer avec la première version bêta d’Android 12L sur cette tablette également.

En plus des corrections de bogues et des améliorations, la nouvelle mise à jour comprend de nouvelles optimisations et les correctifs de sécurité de décembre 2021.

Android 12L concerne les grands écrans, il ne faut donc pas s’étonner que la première version bêta se concentre sur le raffinement de l’interface sur les appareils et tablettes pliables « à travers les notifications, les paramètres rapides, l’écran de verrouillage, la vue d’ensemble, l’écran d’accueil, et plus ». Par exemple, les appareils avec une densité d’écran supérieure à 600 dp verront une disposition à deux colonnes pour l’ombre de notification, l’écran de verrouillage et d’autres surfaces du système.

Si vous souhaitez essayer les fonctionnalités d’Android 12L sur votre appareil à grand écran dès maintenant, y compris certains des meilleurs téléphones Android tels que le Samsung Galaxy Z Fold 3, vous pouvez configurer un émulateur Android dans Android Studio.

La mise à jour bêta est également disponible sur les téléphones Pixel pris en charge, notamment la série Pixel 3a, les gammes Pixel 4 et 4a, Pixel 5 et Pixel 5a. Cliquez sur ce lien pour inscrire votre appareil.

