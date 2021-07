La première version bêta de la PS5 comprend l’accès à l’emplacement SSD M.2 et la prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur

in

Par Stéphany Nunneley

29 juillet 2021 15:42 GMT

La première mise à jour du logiciel système PS5 pour le programme bêta a été mise en ligne pour les testeurs.

Une inclusion dans le Bêta du logiciel PS5 est la possibilité d’accéder à l’emplacement SSD M.2. Pour tester cela, vous aurez besoin d’un SSD M.2 PCIe Gen4 avec des vitesses de 5 500 Mo/s ou plus.

Regarder sur YouTube

Selon Sony, l’utilisation d’un SSD M.2 avec la PS5 nécessitera une structure de refroidissement, telle qu’un dissipateur thermique. Vous pouvez l’attacher au SSD M.2 « soit dans un format simple face, soit dans un format double face », comme le rapporte The Verge.

La société déclare qu’elle ne peut pas garantir que tous les périphériques SSD M.2 conformes aux spécifications fonctionneront, et il est possible que jouer à des jeux utilisant un stockage extensible n’ait pas exactement les mêmes performances que celles fournies par le lecteur interne.

Toujours dans le cadre de la première mise à jour incluse dans le programme bêta de la PS5, les testeurs testent également la prise en charge audio 3D pour les haut-parleurs TV intégrés. Selon The Verge, la prise en charge audio 3D est disponible via le menu son dans les paramètres système. Cette fonction utilise DualSense pour mesurer l’acoustique d’une pièce afin d’appliquer le paramètre audio 3D.

Les bêta-testeurs peuvent désormais également voir les versions PS4 et PS5 d’un jeu séparément sur l’écran d’accueil et la bibliothèque de jeux. Les testeurs peuvent également personnaliser le Control Center en modifiant les paramètres de contrôle, et il existe également un Trophy Tracker vous permettant d’accéder à cinq récompenses par match.

Il existe également un sélecteur PlayStation Now qui vous permet de choisir entre 720p et 1080p ; la possibilité d’afficher le nombre d’amis occupés, hors ligne ou en ligne ; et vous pouvez également gérer plusieurs demandes d’amis à la fois.

En juin, Sony a annoncé le programme bêta de la PS5 qui vous permet de tester de nouvelles fonctionnalités de la console avant la prochaine mise à jour majeure du système plus tard cette année. Vous pouvez vous inscrire pour avoir la possibilité de rejoindre le tout premier programme bêta du logiciel système PS5 ici.

L’inscription est ouverte à tous les joueurs de plus de 18 ans aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.