La première version d’aperçu de Windows 11 n’inclut pas la prise en charge d’Android

C’est officiel. Sven Ulreich est de retour au Bayern Munich avec un contrat d’un an maintenant qu’Alexander Nubel a terminé son prêt de deux ans à l’AS Monaco de Niko Kovac. Il existe également une option pour prolonger d’un an le contrat d’un an d’Ulreich. Ulreich revient après un bref passage en 2. Bundesliga avec […] More