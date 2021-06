La première version de la fonctionnalité de plusieurs appareils pour WhatsApp viendra avec ces limitations | La technologie

in

Il existe certaines limitations lors de l’utilisation de la première version bêta pour la prise en charge de plusieurs appareils dans WhatsApp, et nous vous le faisons savoir.

La vérité est que pouvoir utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils est une grande avancée, pas facile à mettre en œuvre technologiquement, et c’est pourquoi Facebook travaille sur cette fonctionnalité depuis un certain temps, et nous pourrions avoir une première version bêta .à surveiller au cours des prochaines semaines, même si elle arrivera limitée.

Et c’est que grâce à la fonction de prise en charge de plusieurs appareils dans WhatsApp, cela nous permettra de lier plusieurs appareils, il semble que jusqu’à quatre, et de les utiliser en même temps. Cela nous permettra d’avoir beaucoup plus de liberté pour utiliser notre compte sur un autre de nos téléphones portables, ordinateurs ou tout autre terminal compatible avec l’application.

Maintenant de wabetainfo, des détails ont été donnés sur la première version bêta qui nous permettra d’utiliser cette fonctionnalité multi-appareils avant tout le monde, bien qu’il semble qu’elle sera limitée par rapport à ce qui sera vu dans la version stable à l’avenir .

Selon les informations diffusées, cette première version de la fonctionnalité multi-appareils aurait ces caractéristiques et limitations :

Les appareils jumelés peuvent fonctionner sans connexion Internet active sur l’appareil principal. Cependant, l’appareil principal peut être déconnecté d’Internet pendant deux mois maximum. Nous pouvons relier, en principe, jusqu’à quatre appareils. Les appareils pris en charge incluent le Web WhatsApp, le bureau WhatsApp et le portail Facebook. Les appels vocaux et les appels vidéo fonctionneraient sur les appareils couplés. Notez que vous ne pourrez pas envoyer de messages ou appeler des personnes disposant d’une version obsolète de l’application. En tant que fonctionnalité bêta, les performances et la qualité pourraient être affectées.

Comme vous pouvez le voir, cette première capture d’écran d’accès à cette fonctionnalité bêta que nous vous invitons à utiliser si vous faites partie dudit programme de test d’applications a également transcendé, car il semble que la version stable n’arrivera pas à court terme.