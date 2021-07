La première victime de la grippe aviaire à Delhi suscite la peur, voyez comment la grippe aviaire se propage, symptômes

Fièvre, toux, courbatures, nausées, vomissements, diarrhée sont quelques-uns des symptômes les plus importants de la maladie. De graves problèmes respiratoires peuvent également survenir dans les cas graves de la maladie.

Un garçon de 11 ans est devenu mercredi la première victime de la grippe aviaire H5N1 dans la capitale nationale, suscitant la peur parmi la population. Alors que la grippe aviaire ou la grippe aviaire a été trouvée parmi un grand nombre d’oiseaux, des espèces migratrices dans différentes parties du pays, il s’agit du premier décès humain enregistré lié à la maladie dans le pays, a rapporté l’Indian Express. Des milliers d’oiseaux dans les zoos et dans leur habitat naturel ont été infectés par la grippe aviaire en janvier de cette année.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La maladie qui est causée par la présence de virus de la grippe aviaire de type A est répandue parmi les oiseaux sauvages dans toutes les régions du monde. Alors que la plupart du temps, l’infection reste confinée aux oiseaux sauvages, le virus s’infiltre parfois jusqu’aux volailles, notamment les poulets, les canards et les dindes, provoquant la peur car les volailles sont en contact direct avec les humains. Sur la base des variations dans les constituants protéiques, différents types de grippe aviaire ou de grippe aviaire ont été trouvés répandus parmi les oiseaux, notamment H5N1, H7N2, H9N6, H17N10.

La grippe aviaire chez l’homme

Alors que la propagation de la grippe aviaire aux humains est possible, la propagation est restée limitée dans la population humaine. C’est en 1997 que le premier cas d’infection à H5N1 a été signalé. Actuellement, plus de 700 cas de virus asiatique hautement pathogène de la grippe aviaire asiatique A (HPAI) H5N1 ont été retracés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans 16 pays. Alors que la propagation du virus est restée limitée, la mortalité chez les patients atteints de grippe aviaire atteint 60%, ce qui est plusieurs fois le taux de mortalité chez les patients de Covid-19.

Comment la grippe aviaire se transmet-elle à l’homme ?

Les risques de propagation de la maladie à l’homme augmentent chez les personnes en contact direct avec les oiseaux infectés morts ou vivants. Il y a de faibles chances de contracter la maladie même en entrant en contact avec les surfaces contaminées et en respirant l’air pollué des volailles. Bien que la peur liée à la consommation d’aliments non végétariens soit compréhensible, les scientifiques n’ont trouvé aucune preuve de la propagation de la maladie à partir d’un plat de viande correctement cuit.

Le chef de l’AIMS, le Dr Randeep Guleria, a déclaré par PTI qu’il existe de très rares risques de propagation interhumaine de la maladie. Cependant, il a averti que les personnes travaillant en étroite collaboration avec le travail de la volaille doivent maintenir une hygiène personnelle.

Symptômes de la grippe aviaire et groupes à risque

Fièvre, toux, courbatures, nausées, vomissements, diarrhée sont quelques-uns des symptômes les plus importants de la maladie. De graves problèmes respiratoires peuvent également survenir dans les cas graves de la maladie. La plupart des cas de grippe aviaire ont été signalés chez les enfants et les moins de 40 ans. Le taux de mortalité était également légèrement plus élevé chez les enfants infectés.

