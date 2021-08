La première victoire du doute alpin signale une percée dans les performances · .

Alpine ne pense pas que sa première victoire lors du Grand Prix de Hongrie de la semaine dernière soit due à une percée dans les performances de l’équipe.

Esteban Ocon, qui a été éliminé en Q1 lors des deux courses en Autriche le mois dernier, a atteint le top 10 en Hongrie et a remporté une victoire surprise après la collision de plusieurs pilotes au début de la course de la semaine dernière.

Cependant, le directeur sportif Alan Permane a déclaré qu’il n’avait pas vu de signes indiquant que l’équipe avait fait un arrêt majeur dans ses performances : “Je ne pense pas, malheureusement.”

“Je pense que si vous regardez où nous étions en qualifications [on] cette piste que nous pensions nous conviendrait, je pense que nous sommes là où nous sommes », a-t-il expliqué. “[But] nous continuerons à apprendre la voiture et nous continuerons à l’améliorer, mais seulement par petites quantités, comme d’autres le feront. »

Ocon et son coéquipier Fernando Alonso se sont qualifiés respectivement huitième et neuvième. Avant la course, le directeur exécutif de l’équipe Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré que l’équipe venait tout juste de se battre avec le milieu de terrain.

“Nous savions que ce serait serré, comme cela l’a été toute la saison, pour entrer en Q3”, a admis Budkowski. « Nous avions l’air plus compétitifs que d’habitude par rapport aux dernières courses et par rapport à nos concurrents.

« Il semblait que nous soyons juste un peu plus loin des retardataires, plus près de McLaren, Ferrari. Dans le mix, avec un avantage un peu plus important sur Alfa Romeo et Williams, toujours très présent dans le peloton avec AlphaTauri et Aston Martin. Mais un peu plus compétitif dans l’ensemble depuis le week-end.

L’équipe est entrée dans les qualifications en s’attendant à une chance dans le top 10. Les deux voitures ont atteint la manche finale pour la première fois depuis le Grand Prix d’Espagne, tandis qu’Alonso a atteint la Q2 après une seule manche. “Nous savions que nous avions de très bonnes chances d’atteindre la Q3 et c’était évidemment l’objectif”, a déclaré Budkowski.

« De même, je pense que la forme de Fernando était très, très bonne depuis la Q1 et nous espérions presque un peu mieux avec Fernando. Tellement content des deux voitures en Q3 et un peu déçu, mais je suppose que déçu n’est pas un mauvais samedi.

