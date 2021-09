La première vidéo de comparaison OLED de commutateur a fait surface

Les YouTubers ont mis la main sur le Nintendo Switch OLED avant sa sortie, et après le déballage du Switch OLED de la semaine dernière du YouTuber japonais HikakinTV, une autre vidéo est arrivée : un déballage de Nintendo Prime qui présente également une comparaison avec le Nintendo Switch original.

Comme vous pouvez le voir, l’écran de l’OLED est beaucoup plus grand et un peu plus lumineux que l’original, et même si nous savions que l’écran serait plus grand de 0,8 pouces, il était assez difficile d’imaginer ce que cela signifiait.

Images : Nintendo Prime (via un fan) Vous pouvez mieux voir la différence de luminosité ici, avec les deux écrans blancs (Image : Nintendo Prime (via un ventilateur))

D’autres changements notables incluent des choses que nous connaissions déjà, comme la fente latérale pour carte SD et la béquille gigantesque, ainsi qu’un aperçu du quai, qui ressemble beaucoup au quai actuel, mais est différent à l’arrière avec de nouvelles bouches d’aération.

Nintendo Prime dit qu’il a reçu les images d’un fan et a exprimé sa déception de ne pas avoir pu démonter l’unité pour voir comment tout cela fonctionnait. Il a également mentionné que l’unité qu’ils ont reçue avait déjà au moins une bosselure – sur le tamis à mailles au-dessus de la prise d’air en bas.

“Je ne sais pas si Nintendo va retirer cette vidéo”, a déclaré Nintendo Prime vers la fin – le déballage, après tout, n’est pas le sien, et il qualifie la vidéo de “fuite”. “C’est, autant que je sache, une exclusivité.”

Soit dit en passant, nous avons également touché un Switch OLED, si cela vous intéresse. Nous l’avons aimé.