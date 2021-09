La première vidéo de déballage du modèle OLED Nintendo Switch au monde est là

in

Image : HikakinTV

Le modèle Nintendo Switch OLED n’est qu’à quelques semaines de son lancement officiel – le grand jour du 8 octobre, si vous vous le demandiez – et la toute première vidéo de déballage du système est maintenant en ligne.

Le très populaire YouTuber japonais HikakinTV a reçu les honneurs, non seulement en déballant le système pour notre plus grand plaisir, mais en montrant également un gameplay «à l’épaule». Nous pouvons voir Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2 s’exécuter sur le système, même s’il convient de noter que voir le nouvel écran OLED dans la chair sera une expérience très différente de celle de le visionner en vidéo.

Jetez un oeil ici :

Le Switch OLED a été repéré plusieurs fois dans la nature alors que nous nous rapprochons de plus en plus de son lancement le mois prochain. Si vous souhaitez en acheter un, de nombreuses options de précommande sont disponibles.

Il est magnifique à la caméra, nous ne pouvons donc qu’imaginer à quoi il ressemblera dans la vraie vie… (Images : HikakinTV)

Envisagez-vous d’acheter un Switch OLED ? Aimez-vous le look de cette nouvelle vidéo de déballage? Faites le nous savoir dans les commentaires.