La première vidéo de déballage montre l’iPhone 13 Pro en or, des ajustements d’emballage

Avant les premières précommandes arrivant aux acheteurs plus tard cette semaine, la première vidéo pratique et de déballage de l’iPhone 13 Pro Max est arrivée sur YouTube. La vidéo présente de plus près le nouvel emballage ainsi que le design de l’iPhone 13 Pro Max de couleur or.

La vidéo, qui a été repérée pour la première fois par Front Page Tech, provient de la chaîne YouTube technique de SalimBaba. Pour rappel, l’iPhone 13 Pro Max présente un design similaire à celui de l’iPhone 12 Pro Max, mais avec quelques modifications mineures. L’iPhone 13 Pro Max est légèrement plus épais et plus lourd que son prédécesseur, tandis que la bosse de l’appareil photo à l’arrière est également beaucoup plus grande.

Apple a également repensé le boîtier de l’iPhone 13 pour éliminer le film plastique. Apple a déclaré avoir effectué le changement parallèlement à d’autres changements respectueux de l’environnement.

Les emballages repensés éliminent l’emballage plastique extérieur, évitant 600 tonnes métriques de plastique et rapprochant Apple de son objectif de supprimer complètement le plastique de tous les emballages d’ici 2025.

La vidéo d’aujourd’hui offre un aperçu de cet emballage repensé à l’état sauvage, montrant un onglet en papier adhésif utilisé pour sécuriser la boîte plutôt qu’une pellicule plastique. Dans la boîte, vous obtenez vos papiers traditionnels, un autocollant Apple et un câble USB-C vers Lightning.

L’iPhone 13 comporte également une encoche qui est environ 20 % plus petite en largeur, mais aussi légèrement plus haute. Malheureusement, cette vidéo ne donne pas un aperçu de ce changement.

Les embargos sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient être levés demain, mardi 21 septembre à 9 h HE. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un déluge de critiques de la presse, avec des articles et des vidéos approfondis présentant tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. Les embargos sur iPad mini devraient être levés le mercredi 22 septembre.

Que pensez-vous de l’iPhone 13 Pro Max dans cette vidéo ? Que pensez-vous du design plus épais et de l’encoche plus petite ? Faites-nous savoir dans les commentaires! Si vous repérez d’autres premières vidéos de déballage de l’iPhone 13, faites-le moi savoir sur Twitter, @ChanceHHMiller.

