La première vidéo pratique du Pixel 6 Pro nous donne un aperçu du nouveau design du téléphone de Google

Google a donné au monde la première annonce des Pixel 6 et Pixel 6 Pro début août pour garder une longueur d’avance sur les fuites. C’est la première annonce car ce n’est pas le lancement officiel complet de la série Pixel 6. Google a confirmé les noms des produits, les conceptions, le processeur Tensor personnalisé et certaines des principales spécifications de l’époque. La société dévoilera intégralement les nouveaux Pixels à un moment donné en octobre. Nous pensons savoir quand les nouveaux téléphones Pixel commenceront à se vendre en ligne. Cependant, Google n’a pas cessé de promouvoir les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, en organisant une campagne marketing massive autour de la révélation de l’iPhone 13. Les téléphones sont exposés dans le magasin de détail de Google à New York, bien que les clients ne puissent pas encore les essayer. Avec tout cela à l’esprit, il ne devrait pas être surprenant de voir une première fuite vidéo non officielle de Pixel 6 Pro en ligne.

Des vidéos pratiques avec de nouveaux appareils suivent généralement les événements de lancement officiels où ces produits sont introduits. Cela signifie que les premières vidéos pratiques du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro n’apparaîtront sur YouTube qu’après le prochain événement matériel de Google.

Mais le Pixel a une riche histoire de fuites embarrassantes que Google n’a jamais pu empêcher. Nous avons vu des expériences pratiques et des critiques complètes de certains des téléphones Pixel de la génération précédente bien avant les annonces de l’automne. Certaines personnes vendaient même des téléphones Pixel de pré-production il y a quelques années.

C’est pourquoi nous avons tendance à croire que la plupart des fuites de Pixel existent. Google ne peut pas garder son téléphone secret. Et c’est probablement pourquoi Google a adopté cette stratégie de lancement inhabituelle pour la série Pixel 6.

La première vidéo pratique du Pixel 6 Pro

Plutôt que d’assister à un nombre croissant de fuites tout l’été, Google a pris en charge le récit. Il a dévoilé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et confirmé de nombreuses rumeurs qui tourbillonnaient déjà en ligne. Des semaines plus tard, il a lancé une grande campagne marketing montrant au monde les téléphones Pixel 6 bien avant leur lancement.

Mais c’est une chose de voir les téléphones Pixel 6 dans des images marketing ou des vitrines de magasins. Et c’en est une autre de voir les téléphones gérés par des tiers qui ne sont pas affiliés à Google.

Je pense que cela peut être la première fuite vidéo d’un Google Pixel 6 Pro. Pour info : le logo indiquerait qu’il s’agit probablement d’une unité de test de production précoce, ce qui signifie qu’il peut y avoir des différences entre ce que vous voyez ici et l’appareil de production réel. #équipepixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 21 septembre 2021

C’est le cas dans le très court clip ci-dessus. La vidéo nous donne un aperçu d’une unité de pré-production Pixel 6 Pro réelle.

Le clip ne dure que 8 secondes, mais c’est suffisant pour inspecter la conception du Pixel 6 Pro. Nous examinons la version noir/gris de ce qui semble être un prototype d’unité. L’étrange logo Google au dos indique qu’il s’agit d’un modèle de pré-production. L’expérience pratique rapide nous donne également un aperçu de l’écran du téléphone pendant le processus de configuration et du panneau arrière.

La grande saillie de l’appareil photo est également assez visible et nous donne un aperçu de l’appareil photo à triple objectif à l’arrière que le Pixel 6 Pro obtiendra. À première vue, l’un des trois appareils photo sera du type téléobjectif périscope que nous avons vu sur d’autres androïdes auparavant.

Cela dit, la vidéo ne révèle aucun autre secret du Pixel 6 Pro. Google dévoilera les nouveaux téléphones à un moment donné en octobre, les précommandes devant être mises en ligne le 19 octobre.