Exploitation minière

La première voiture prototype électrique de Daymak, Spiritus, commence à exploiter les crypto-monnaies PoW et PoS

“La technologie Blockchain et la crypto-monnaie sont deux des innovations les plus perturbatrices de notre époque”, a déclaré Aldo Baiocchi, président de Daymak, selon qui, alors que d’autres voitures perdront de la valeur, Spiritus “se rentabilisera pendant qu’elle sera garée”.

Le constructeur de voitures électriques Daymak a annoncé que son premier prototype, Spiritus, avait officiellement commencé à extraire des crypto-monnaies, à la fois des pièces Proof-of-Work et Proof-of-Stake.

Le prototype de voiture électrique Spiritus utilisera sa plate-forme Daymak Nebula en instance de brevet pour extraire la crypto. Nebula est définie par la société comme la première suite de crypto-monnaie complète au monde pour les véhicules électriques qui permettra à chaque voiture Spiritus d’exploiter et de gérer la crypto n’importe où.

Daymak l’a annoncé pour la première fois le 1er juin et a maintenant installé avec succès son système Nebula dans le premier prototype de véhicule Spiritus. Aldo Baiocchi, président de Daymak, a déclaré :

« La technologie Blockchain et la crypto-monnaie sont deux des innovations les plus perturbatrices de notre époque, et nous sommes fiers d’être le premier constructeur automobile de l’histoire à l’intégrer à notre offre Spiritus EV. »

Contrairement à d’autres voitures dont la valeur se déprécie, Baiocchi a déclaré: “Les propriétaires de Spiritus auront un véhicule qui a le potentiel de se rentabiliser pendant qu’il est garé.”

En moins d’une journée, Daymak a réalisé un bénéfice de 12,25 $, selon le flux en direct des résultats de l’extraction de crypto du prototype Spiritus.

En plus de gagner de la crypto avec la voiture électrique et d’effectuer des transactions à l’aide du portefeuille Nebula intégré, les clients peuvent également précommander un Spiritus à l’aide de crypto-monnaies.

La voiture sera lancée en 2023 à un prix de base de 20 000 $, et chaque voiture Spiritus sera un nœud sur la blockchain.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.