La préparation de l’Open d’Australie d’Emma Raducanu entravée par l’isolement du COVID-19 alors que le vainqueur de l’US Open se retire du tournoi d’échauffement

Emma Raducanu s’est retirée du premier événement WTA de 2022 alors qu’elle continue de se remettre du coronavirus.

Raducanu a été testée positive pour COVID-19 juste avant Noël et cela a entravé ses préparatifs pour l’Open d’Australie.

.

Raducanu poursuit son rétablissement de COVID-19

Le joueur de 19 ans devait jouer au Melbourne Summer Set, un événement d’échauffement pour l’événement du Grand Chelem en Australie, mais il est arrivé trop tôt après COVID.

Au lieu de cela, elle participera uniquement au Sydney Classic avant de faire ses débuts à l’Open d’Australie.

Raducanu a déclaré: « Le moment pour participer au premier événement de Melbourne cette semaine est trop tôt pour moi, je viens de rentrer de l’isolement. »

L’adolescent de Bromley a fait irruption sur la scène en 2021 avec un style époustouflant.

Elle a remarquablement remporté l’US Open en septembre, devenant la première qualifiée à remporter un Grand Chelem et la première femme britannique en 44 ans à remporter un titre majeur.

.

Raducanu s’est retiré du Melbourne Summer Set

Cela a été un tourbillon de quelques mois pour elle avec de nombreux contrats de parrainage et récompenses à venir.

Elle a été nommée BBC Sports Personality of the Year alors qu’elle était isolée en décembre, tandis qu’elle a également été nommée MBE dans la liste des honneurs du nouvel an.

Raducanu est actuellement classée 19e au monde et ce sera la première fois qu’elle jouera un Grand Chelem sans avoir besoin d’une wildcard ou d’une qualification.

L’Open d’Australie débute le 17 janvier à Melbourne.