Pendant ce temps, James et Margaret de Tim McGraw et Faith Hill seront les premiers membres de la famille Dutton auxquels les fans de Yellowstone seront présentés, du moins jusqu’à présent. (Un casting supplémentaire sera annoncé à mesure que les accords seront confirmés, bien sûr.) Bien que l’annonce de Paramount + ne décrive pas McGraw et Hill comme autre chose que le “patriarche et matriarche” de la famille Dutton, la déclaration de McGraw nous donne un aperçu de ce que s’attendre à.