La préquelle de 1883 de Yellowstone vient de lancer la grand-mère de John Dutton et a ajouté un vétérinaire Arrowverse

Les univers partagés se sont avérés être de grands succès sur le petit écran, et en fait, Isabel May et LaMonica Garrett ont de l’expérience avec eux. Les apparitions de May dans Young Sheldon la placent dans le même univers télévisé que The Big Bang Theory, tandis que les apparitions de Garrett dans Arrowverse signifient que The Monitor a eu un impact sur Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, Black Lightning, Superman & Lois, bientôt Stargirl, et toutes les autres séries qui rejoignent cet univers.