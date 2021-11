La préquelle de ‘Mad Max’ refond une star majeure

Le spin-off de Mad Max, Furiosa, a une nouvelle star. L’acteur de Candyman Yahya Abdul-Mateen II devait jouer dans le film, mais il a été remplacé par l’acteur Tom Burke. L’acteur britannique est surtout connu pour avoir joué Orson Welles dans Mank de David Fincher et joué le rôle de Fedya Dolokhov dans la mini-série War & Peace de 2016.

On ne sait pas quel projet Abdul-Mateen a choisi de faire à la place de Furiosa, mais des sources ont déclaré à Deadline qu’il s’agissait d’un projet de passion secrète qu’il développe. La production pourrait commencer plus tôt que prévu, il a donc choisi de quitter Furiosa. L’acteur est très demandé depuis son rôle décisif en tant que méchant Manta dans Aquaman et sa performance primée aux Emmys en tant que Docteur Manhattan/Cal Abar dans Watchmen. Il a également récemment joué dans The Trial of the Chicago 7 et Candyman. Il incarne Morpheus dans le prochain The Matrix Resurrections.

Furiosa met en vedette la star de Last Night in Soho Anya Taylor-Joy en tant que version plus jeune du personnage que Charlize Theron a joué dans le hit de 2015 Mad Max: Fury Road. Chris Hemsworth a également un rôle dans le film, qui retracera l’histoire d’origine de Furiosa. Le cerveau de Mad Max, George Miller, réalise, co-écrit et produit avec son partenaire de production de longue date, Doug Mitchell. Village Roadshow cofinancera avec la production de la bannière de production Kennedy Miller Mitchell de Miller.

Miller a créé la franchise Mad Max avec Byron Kennedy, qui a produit le film original de 1979 avec Mel Gibson dans le rôle titre. Gibson a également joué le rôle de Max Rockatansky dans Mad Max 2/The Road Warrior (1981) et Mad Max Beyond Thunderdome (1985). Tom Hardy a joué le rôle dans Fury Road, qui est l’un des films les plus acclamés du 21e siècle. Fury Road a remporté quatre Oscars et est devenu un film de genre rare nominé pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. Le film a également rapporté 375,6 millions de dollars dans le monde. Furiosa est le premier spin-off de la franchise et devrait maintenant sortir en salles en mai 2024.

Il s’agit du premier grand projet de studio pour Burke, 40 ans, bien qu’il réalise des films et des émissions de télévision depuis 1999. Ses films incluent I Want Candy, Donkey Punch, Only God Forgives, The Invisible Woman, The Souvenir et le prochain The Wonder avec Florence Pugh. Ses crédits à la télévision incluent Utopia, The Musketeers, War & Peace, In Love with Barbara et Poirot d’Agatha Christie. Depuis 2017, il a joué Cormoran Strike dans les adaptations de la BBC des romans policiers de JK Rowling mettant en vedette le personnage.