La préquelle du film de zombies à succès de Netflix est enfin en streaming maintenant

Zack Snyder pourrait terminer sa saga DC, mais il commence à construire un nouvel univers cinématographique avec Netflix. Le thriller zombie de Snyder Army of the Dead est sorti en mai. Il est rapidement devenu l’un des films les plus populaires du service de tous les temps. En tant que tel, il n’est pas surprenant que Netflix ait rapidement donné le feu vert à un certain nombre de projets supplémentaires se déroulant dans le même univers. Le premier serait un prequel en direct intitulé Army of Thieves, et il a commencé à être diffusé sur Netflix aujourd’hui, le 29 octobre 2021.

Dans une tournure intéressante, Army of Thieves n’est pas vraiment un film de zombies. Il se déroule six ans avant Army of the Dead et suit le cracker Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) et son équipe de voleurs alors qu’ils tentent de réaliser un casse. L’apocalypse zombie a commencé, mais le monde n’a pas encore été complètement conquis, comme on le voit dans le premier film de la franchise.

Army of Thieves en streaming sur Netflix

Voici le synopsis officiel de Army of Thieves, que vous pouvez diffuser sur Netflix dès maintenant :

Dans cette préquelle de L’armée des morts de Zack Snyder, le caissier de banque d’une petite ville, Dieter, est entraîné dans l’aventure de sa vie lorsqu’une mystérieuse femme le recrute pour rejoindre une équipe des criminels les plus recherchés d’Interpol, tentant de braquer une séquence d’histoires légendaires et impossibles. -pour casser des coffres-forts dans toute l’Europe.

Contrairement à Army of the Dead, Zack Snyder n’a pas dirigé Army of Thieves. Au lieu de cela, Matthias Schweighöfer a pris les rênes. Ce n’est pas son premier générique de réalisateur, mais c’est certainement son plus notable. Il joue aux côtés de Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen et Noémie Nakai.

Les critiques ont été similaires à celles de Army of the Dead. En général, les critiques semblaient apprécier le film, qui, selon eux, est aussi amusant que le film de zombies de Snyder. Ils louent Schweighöfer à la fois pour sa performance et son aptitude à la mise en scène. Votre kilométrage peut varier en fonction de l’importance que vous accordez à l’univers Snyder and co. construisent. Army of Thieves n’est peut-être pas du même genre que son prédécesseur, mais l’histoire qu’il raconte est indissociable du premier film.

Quelle est la prochaine étape pour l’univers Army of the Dead ?

En parlant de l’univers, il y a beaucoup plus à venir de la société de production de Snyder, The Stone Quarry. Une série dérivée animée intitulée Army of the Dead : Lost Vegas est actuellement en production. Il suivra un certain nombre de personnages du film original au début de l’épidémie de zombies. De nombreux acteurs de Army of the Dead prévoient de reprendre leurs rôles dans la série.

De plus, Snyder et le scénariste Shay Hatten ont travaillé sur un script pour une suite. Dans une récente interview avec Inverse, Snyder a révélé que la suite s’appellerait Planet of the Dead. Il prévoit de commencer à y travailler sérieusement après avoir terminé son prochain film, Rebel Moon.

Vous pouvez regarder Army of Thieves sur Netflix dès maintenant si vous avez un abonnement. Si vous vous demandez quels autres nouveaux titres arrivent sur Netflix ce week-end, voici tout ce qui va et vient sur Netflix.