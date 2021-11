La prérecherche décentralisée du moteur de recherche s’intègre à la place de marché NFT OpenSea

Le moteur de recherche décentralisé Presearch s’est intégré à OpenSea pour intégrer des recherches de jetons non fongibles (NFT) dans sa plate-forme.

Presearch aspire à être une sorte de « Google… pour l’ère de la décentralisation Web 3 », selon le fondateur Colin Pape. Son objectif pour l’intégration avec le plus grand marché NFT au monde est de rationaliser la manière dont les utilisateurs peuvent rechercher des NFT. . Presearch indique qu’il s’agit du premier moteur de recherche à offrir une telle fonctionnalité. Les utilisateurs rechercheront les noms des projets NFT et recevront les meilleurs résultats d’OpenSea. Presearch, basé sur la blockchain, compte 2,7 millions d’utilisateurs enregistrés, qui gagnent des jetons PRE à chaque fois qu’ils effectuent une recherche. . Les annonceurs peuvent également mettre des jetons PRE dans un terme de recherche spécifique, l’annonceur qui mise le plus voit son annonce s’afficher lorsque les utilisateurs recherchent ce terme.

Lire la suite: Le moteur de recherche décentralisé « Presearch » devient l’option par défaut sur les appareils Android européens