La prescience négligée de l’album électro de Neil Young

De tous les mouvements brillamment pervers Neil Young a fait dans sa carrière, la sortie en 1982 de Trans juste peut-être le plus brillant. Non pas que les gens de Geffen, son label à l’époque, aient nécessairement ressenti cela. Ils venaient de le signer comme l’un de leurs artistes phares, à une époque où la crédibilité commerciale et critique de Young était à son plus haut niveau. Sans aucun doute, ils s’attendaient à un autre barnstormer du Crazy Horse, ou à un retour au country-rock élégant de l’ère Harvest. Ce qu’ils ont obtenu, c’est un plongeon dans un territoire inexploré.

Une histoire profonde

Sorti le 29 décembre 1982, Trans est souvent considéré comme l’album synth-pop de Neil Young, mais ce n’est pas vraiment le cas. Il y a, en fait, peu de claviers dessus, et si vous voulez un groupe de guitares, il y en a un super. Tous les Crazy Horse font des apparitions, y compris l’homme utilitaire de longue date Ben Keith et un ancien membre Nils Lofgren, ainsi que le percussionniste Joe Lala (de Stephen Stills’ Manassas et le Stills-Young Band) et, pour la seule fois sur un album solo de Young, ex- Le bassiste de Buffalo Springfield Bruce Palmer (Trans propose même une mise à jour 80 du single « Mr Soul » de Buffalo Springfield de 1967).

Ce qu’il n’avait pas, pour la plupart, était la voix reconnaissable de Neil Young. À trois exceptions près, toutes les voix ont été chantées via un vocodeur, qui a transformé sa voix en une forme robotique. Cela convenait parfaitement à un album conceptuel sur la façon dont l’humanité allait donner un sens à l’ère informatique, mais cela a immédiatement jeté les fans hors de leur zone de confort et a largement condamné les chances de l’album à la radio.

Parce que Young ne faisait pas d’interviews à l’époque, il n’a expliqué la trame de fond de l’album que de nombreuses années plus tard, mais s’il l’avait fait, beaucoup plus de fans l’auraient probablement pris à cœur à l’époque. Ils ne savaient pas que le fils de Young, Ben, était atteint de paralysie cérébrale et incapable de parler, et que Young utilisait de nouveaux appareils numériques pour communiquer avec lui. Les chansons qu’il écrivait montraient les frustrations de ce processus, ainsi que les sons réels que les machines produisaient.

Ben et ses parents ne pouvaient pas toujours comprendre les mots, les auditeurs non plus. Au début, Young n’avait même pas l’intention de sortir les chansons. Sa soumission initiale à Geffen était un album beaucoup plus commercial, Island In The Sun, qui avait une sensation tropicale venteuse. Geffen a refusé cela, cependant, Young est revenu aux enregistrements du Crazy Horse, a augmenté l’élément électronique et a rendu le résultat en tant que Trans.

La peur de l’ère numérique

Trois chansons de Island In The Sun ont été retenues sur Trans; deux d’entre eux ont ouvert chacun une face du vinyle original, et sont si ensoleillés et joviaux que vous devez vous demander ce qu’ils font même là (il y aurait eu une chanson supplémentaire de l’île, « If You Got Love », mais Young a tiré à la toute dernière minute – d’où son apparition sur la couverture originale et la feuille de paroles de Trans). L’ouverture de l’album, « Little Thing Called Love », a marqué l’une des seules fois où Young a jamais livré un single à succès sur mesure. Bien sûr, c’est hors de propos, avec l’ambiance arrosée et la guitare slide, mais il a toujours l’avantage requis. Il note que « seul l’amour t’apporte le blues », comme si tu étais censé le vouloir, et c’est tellement accrocheur que la radio l’a raté en l’ignorant.

A partir de là, c’est un réveil brutal immédiat alors que « Computer Age » commence l’album proprement dit. Cette chanson et « We R In Control » parlent tous deux de la terreur de l’ère numérique, avec des accords inquiétants qui s’écrasent et des voix inhumaines moqueuses. « Control » est probablement l’hommage le plus clair que Young ait jamais rendu à Devo, avec qui il s’était lié d’amitié et admirait à l’époque. Il y a aussi beaucoup d’humour ici : « Computer Cowboy » raconte l’histoire d’un arrondisseur numérique avec un troupeau parfait, mais, bien sûr, il yode toujours. « Sample And Hold », qui charge comme les meilleurs rockeurs du Crazy Horse, imagine que les robots devront frapper la scène des rencontres comme le reste d’entre nous : conception. »

Une qualité humaine douloureuse

N’osez pas suggérer que Trans manque d’humanité, car « Transformer Man » est l’une des chansons les plus émotionnellement ouvertes du catalogue de Young. Lyriquement, il envoie de l’amour et des encouragements à Ben, qui est « l’homme transformateur » qui tend la main au monde: « Homme transformateur / Déverrouillez les secrets / Jetons les chaînes qui vous retiennent. » Des morceaux de la voix naturelle de Young traversent le mix ici, mais même le lead vocodeur a une qualité douloureuse et très humaine.

Il s’est avéré que l’un des restes de Island In The Sun a donné à Trans un envoi parfait. Sur « Like An Inca », Young récupère sa voix, mais livre une vision d’un monde sur le point de changer radicalement : « Dit le condor à la mante religieuse/Nous allons perdre cet endroit, comme nous avons perdu l’Atlantide. » Vous pourriez appeler cela la partie médiane d’une trilogie qui a commencé avec « Cortez The Killer » et s’est terminée quelques albums plus tard avec « Inca Queen » sur Life. Musicalement, cependant, c’est une pièce unique pour Young : son son est à la fois aérien et inquiétant. La chanson a duré un peu moins de dix minutes, mais a été tronquée sur la version originale du vinyle. Les versions CD et numériques actuelles le présentent désormais dans toute sa splendeur.

Ce qui s’est passé ensuite, c’est l’étoffe de la légende de Neil Young. Geffen a exigé un album « rock’n’roll ». Young s’est moqué d’eux avec le rétro loufoque Everybody’s Rockin », et une bataille de dix ans s’est déroulée. Young a parfois mauvaise presse pour son attitude à cette époque, mais l’histoire aurait été différente si Trans avait été reconnu pour le classique du champ gauche qu’il était.

