La prescription de RBI a besoin d’un relooking

Des études menées dans les économies développées indiquent que des rendements obligataires plus faibles précèdent la croissance économique, car des rendements obligataires plus faibles signifient une baisse du coût des fonds pour les investisseurs, encourageant l’investissement et, par conséquent, la croissance économique.

Par NR Bhusnurmath

Dans sa déclaration de politique monétaire du 7 avril, la RBI a annoncé qu’elle achèterait un crore de Rs 1 lakh d’obligations du GoI via le nouveau programme d’acquisition G-Sec (G-SAP) et a déclaré “ sans équivoque ” que “ l’effort de la Banque de réserve est d’assurer une évolution ordonnée. de la courbe des taux. » Réitérant clairement sa position selon laquelle de faibles rendements obligataires et une bonne courbe de rendement assureront la reprise économique; même si ceux-ci sont manipulés!

Mais l’affirmation de RBI est-elle valable? Les rendements obligataires ont-ils un impact sur la reprise économique en Inde? Que révèlent les données?

Ces questions ne sont pas simplement une question de rhétorique. Au contraire, ils sont importants parce que les récentes adjudications de titres d’État (G-Secs) ont vu les rendements légèrement augmenter, malgré les tentatives de RBI de maintenir les taux bas. À six reprises au cours de l’exercice 21, dans une première après 2013, RBI a rejeté toutes les offres. L’intention de RBI ne se trompe pas: il s’agissait d’une tentative flagrante de manipuler ce qui est censé être un processus de découverte de prix axé sur les enchères, vraisemblablement motivé par la conviction que des rendements plus faibles se traduiraient par un investissement plus élevé et par conséquent une croissance économique plus élevée.

Dans le même temps, RBI a mené une série d ‘«Opérations Twists» dans le but de remodeler la courbe de rendement du GoI (graphique des rendements par rapport à l’échéance) dans l’espoir que le remodelage de la courbe de rendement faciliterait la croissance économique.

Ainsi, les efforts de RBI ont été à deux volets: maintenir les rendements obligataires du GoI à un bas niveau et assurer simultanément une «bonne» courbe de rendement (en pente ascendante) pour faciliter la croissance économique. Cela réussira-t-il? Non.

Considérez le premier: la relation entre les rendements et la croissance. Les théories sur la relation entre les rendements obligataires et la croissance à partir de la “ Théorie de l’intérêt ” d’Irving Fisher en 1907 indiquent, d’une part, que les taux d’intérêt actuels contiennent des informations sur la croissance économique attendue et, d’autre part, les anticipations de croissance économique influencent les rendements obligataires. Des études menées dans les économies développées indiquent que des rendements obligataires plus faibles précèdent la croissance économique, car des rendements obligataires plus faibles signifient une baisse du coût des fonds pour les investisseurs, encourageant l’investissement et, par conséquent, la croissance économique.

La relation entre les courbes de rendement et la croissance économique est plus compliquée. Une masse considérable de recherches suggère que si une courbe de rendement à pente ascendante indique une économie en croissance, la forme en soi n’est pas un facteur causal. Les efforts de RBI pour manipuler le marché obligataire afin d’assurer une courbe de rendement «normale» sont donc quelque peu surprenants.

Le test ultime pour savoir si ceux-ci sont susceptibles d’entraîner une croissance économique plus élevée est mieux glané en examinant les données. Une analyse des données des 10 dernières années ne montre aucune relation inter se entre les rendements obligataires (avec un décalage de deux trimestres) et la croissance de la VAB en Inde (voir graphique). À première vue, c’est déconcertant. Cependant, on peut difficilement contester les données. Par conséquent, il faut regarder au-delà pour comprendre pourquoi il n’y a pas de relation entre les rendements obligataires et la croissance du PIB en Inde. La réponse réside dans les particularités du marché obligataire indien.

Les marchés obligataires peuvent être globalement divisés en deux catégories, le marché des obligations souveraines et des obligations d’entreprises. Sur les marchés financiers développés, les deux sont intégrés. Mais en Inde, en raison de divers problèmes hérités du passé, ils ne le sont pas. En fait, ils sont assez déconnectés. Les obligations du GoI sont presque exclusivement achetées, détenues et négociées par des banques et d’autres sociétés financières, principalement en raison d’exigences réglementaires telles que le ratio de liquidité statutaire (SLR). Le marché secondaire des obligations du GoI est énorme, mais il est encore presque exclusivement dominé par les banques et les sociétés financières.

En revanche, malgré les efforts déployés pour développer le marché des obligations d’entreprises, la taille du marché reste relativement faible. Il y a deux raisons à cela. Les banques étant de grands acteurs pour répondre aux besoins d’emprunt des entreprises, elles ne ressentent pas le besoin de s’endetter par l’émission d’obligations. Les épargnants et les investisseurs semblent avoir très peu d’appétit en raison d’un risque de crédit perçu plus élevé et d’un manque de liquidité.

Compte tenu de la dépendance beaucoup plus faible vis-à-vis des obligations, les rendements obligataires n’ont pas grand-chose à voir avec le coût du capital emprunté pour les grandes entreprises et ont peu de chances d’influencer leurs décisions d’investissement et la croissance économique. D’où l’absence de relation entre les rendements obligataires et la croissance économique.

En ce qui concerne les courbes de rendement, une étude des données montre qu’il n’y a pas de corrélation entre la forme de la courbe des taux (écarts de rendement entre les obligations à un an et à 10 ans) et la croissance du PIB. Même après l’introduction de décalages allant jusqu’à deux trimestres, aucune relation n’est observée. Par conséquent, la théorie et les données ne soutiennent pas l’idée selon laquelle la forme de la courbe des taux est un facteur causal. Au mieux, il peut prédire la croissance économique ou la récession, rien de plus.

Ainsi, l’hypothèse de RBI selon laquelle le maintien artificiellement des rendements obligataires du GdI à un bas niveau et la manipulation de la forme de la courbe des taux par le biais de l’opération Twist et que le rendement obligataire et la forme de la courbe des taux sont un facteur causal de la croissance économique n’est pas corroborée par les données. Le seul avantage est qu’il maintient le coût des emprunts du GoI à un faible niveau.

L’auteur est professeur adjoint de banque et finance, IMT Ghaziabad

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.