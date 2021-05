La présence croissante de la Chine au Sri Lanka et les préoccupations de l’Inde

Une présence permanente de l’APL (N) dans l’océan Indien est une source de préoccupation pour la marine indienne qui a été signalée par les chefs successifs de la marine indienne.

Par le commodore Anil Jai Singh,

Le 19 mai 2021, le Parlement sri-lankais a approuvé le «projet de loi sur la Commission économique du port de Colombo» à la majorité (148-59). Saluant cela comme une source d’investissement (15 milliards USD) et d’emplois (200000 emplois) qui donneront un coup de fouet à l’économie du pays, il a réfuté les allégations de l’opposition selon lesquelles il compromettait la souveraineté du pays et deviendrait une colonie chinoise au Sri Lanka. Construit au coût de 1,4 milliard de dollars sur 269 hectares de terres récupérées au large du port de Colombo, il comprendra une zone économique spéciale où il sera libre d’opérer dans n’importe quelle devise. La ZES sera administrée par une Commission spéciale qui sera exemptée de certains contrôles juridiques et constitutionnels.

L’adoption de ce projet de loi ne devrait pas surprendre puisque les frères Rajapaksa, Mahendra – le Premier ministre (et ancien président) et Gotabaya le président sont connus pour être indulgents envers la Chine. C’est à l’époque où Mahendra était le président et Gotobaya le ministre de la Défense que la Chine a pu faire des percées majeures au Sri Lanka dans le cadre de son initiative Belt and Road et s’est fermement implantée dans ce pays. Il a développé le port de Hambantota qu’il loue maintenant depuis 99 ans pour 1,2 milliard USD en échange de dette contre le prêt chinois, bien qu’il y ait des voix au Sri Lanka qui contestent cela affirmant que le bail a été fait pour générer de l’argent pour le service de sa dette extérieure et pas le remboursement du prêt chinois. Cependant, quelles que soient les spécificités, le fait demeure que Hambantota, qui est situé sur la côte sud du Sri Lanka, aura un contrôle chinois substantiel. En fait, le Sri Lanka a même déplacé sa base navale de Hambantota à Galle.

Le contrôle du port de Hambantota donne à la Chine une position avantageuse dans l’est de l’océan Indien pour faire face à son dilemme de Malacca. L’adoption du projet de loi qui deviendra bientôt une loi donnera à la Chine 269 hectares supplémentaires de front de mer récupéré au large du port de Colombo dans le sud-ouest du pays avec peu de surveillance de la part du gouvernement sri-lankais et lui permettra d’avoir un contrôle total dans la mesure du possible. qu’il pourrait même réglementer la circulation des personnes et puisque toute monnaie sera autorisée à être utilisée, le yuan sera une certitude.

Le Sri Lanka occupe une position stratégique dans l’Indo-Pacifique. Sa pointe sud chevauche certaines des voies maritimes les plus critiques au monde sur lesquelles la plupart du commerce et presque toute l’énergie transitent vers les pays à l’est du détroit de Malacca, à savoir la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et bien d’autres. Il est donc essentiel que toutes ces nations veillent à ce que la sûreté et la sécurité de ces voies maritimes et des navires qui les traversent ne soient pas compromises. La Chine est fortement dépendante du pétrole du golfe Persique – 80% de ses importations de pétrole en proviennent et transitent par le détroit de Malacca, l’un des points d’étranglement géopolitiques les plus importants au monde sur le plan stratégique. Avant d’entrer dans le détroit de Malacca, ce trafic passe par le système de séparation du trafic au large de Dondra Head, situé à seulement 10 milles marins au sud de Hambantota. Le contrôle de ce port est donc un atout stratégique pour la Chine pour atténuer la vulnérabilité de son commerce et de son énergie dans ce qu’on appelle son dilemme de Malacca. Une forte présence de la marine de l’APL dans cette région garantira non seulement son propre commerce, mais lui permettra également de perturber, retarder ou détruire les flux commerciaux et énergétiques vers ses adversaires. Le dilemme de Malacca de la Chine est son appréhension que l’Inde sera en mesure de bloquer les approches occidentales du détroit de Malacca car elles sont à proximité des îles Andaman et Nicobar et que les États-Unis et ses alliés dans le Pacifique peuvent bloquer les approches orientales, paralysant ainsi le mouvement de son marchand ainsi que la navigation navale. Le détroit de Malacca à son plus étroit mesure moins de trois kilomètres de large et constitue un point d’étranglement efficace.

Du point de vue indien, ce n’est pas une bonne nouvelle. L’Inde était très mal à l’aise avec le précédent régime Rajapaksa et sa proximité avec la Chine. Par la suite, lorsque le gouvernement Sirisena / Wickremasinghe est arrivé au pouvoir, il a semblé y avoir une inclinaison pro-indienne bien que cela n’ait pas eu un impact important sur les investissements chinois malgré leur mise sous surveillance. En fait, le port de Hambantota a été loué aux Chinois pendant cette période. Cependant, ce gouvernement a rapidement cédé la place aux frères Rajapaksa qui sont revenus plus forts que jamais. Au départ, ils ont fait tous les bons bruits – l’Inde était le premier pays qu’ils ont tous deux visité après leur entrée en fonction – Gotobaya en tant que président en novembre 2019 et Mahendra en tant que Premier ministre en février 2020 et ont réitéré la chaleur des relations bilatérales. La visite du Président avait été précédée par le Dr Jaishankar, le Ministre indien des affaires extérieures en visite au Sri Lanka une semaine plus tôt. À une autre occasion, Mahendra Rajapaksa a également déclaré que l’ampleur de l’investissement chinois était peut-être une erreur. Ces mouvements ont apaisé dans une certaine mesure les appréhensions de l’Inde. En décembre 2020, Ajit Doval, le conseiller indien à la sécurité nationale, s’est rendu à Colombo pour participer à une réunion trilatérale au niveau de la NSA sur la sécurité maritime avec ses homologues sri-lankais et maldivien. Tenu après une interruption de quatre ans, il a été décidé de l’institutionnaliser en tant qu’événement biennal, et plus tôt cette année, un secrétariat permanent a été établi au QG de la marine sri-lankaise à Colombo pour fonctionner 24h / 24 et 7j / 7 sur des questions liées principalement à la sécurité maritime. Le Sri Lanka a également été un bénéficiaire de la doctrine indienne SAGAR (Sécurité et croissance pour tous dans la région) promouvant le renforcement des capacités inclusif et coopératif pour protéger la grande région de l’océan Indien des défis de sécurité traditionnels, non traditionnels, transnationaux et sous-conventionnels qui abondent dans cette région. Il est prévu d’intégrer le Sri Lanka dans le réseau de sécurité côtière et la marine sri-lankaise exploite également des patrouilleurs offshore construits en Inde.

Une présence permanente de l’APL (N) dans l’océan Indien est une source de préoccupation pour la marine indienne qui a été signalée par les chefs successifs de la marine indienne. La location de Hambantota et du projet Port City rend presque certain que l’APL sera bientôt présente dans ces eaux, ce qui peut inclure la mise à la base de navires et de sous-marins ainsi qu’un poste de transit pour soutenir un déploiement plus long dans l’océan Indien. Une présence de l’APL (N) dans l’est de l’océan Indien inhibera certainement les options de déploiement de la marine indienne et neutralisera l’avantage géographique dont elle bénéficie dans ces eaux. La Chine a étendu son empreinte dans l’océan Indien et a régulièrement déployé des navires de recherche (navires espions) pour recueillir des renseignements et des données hydrographiques. La disponibilité d’une base permettrait une présence plus soutenue.

La marine indienne est peut-être encore plus préoccupée par le fait que Hambantota et Colombo sont à moins de 500 miles du continent indien, à environ 400 miles de Chennai et à moins d’une heure de vol. L’Inde devra donc s’adapter à la présence de son principal adversaire pratiquement dans son arrière-cour et façonner sa préparation et sa réponse en conséquence.

Il est en effet surprenant que l’Inde, malgré sa politique de «voisinage d’abord» et son initiative SAGAR, ne soit pas en mesure d’anticiper les événements dans son voisinage stratégique. Il a mal interprété les Maldives il y a quelques années lorsqu’un coup d’État a renversé le président Nasheed et a permis aux Chinois de pénétrer profondément dans ce pays alors que le haut-commissariat indien se trouvait à quelques pas de la résidence du président dans une ville plus petite qu’un Tier-2. Ville indienne et conduit à l’annulation du projet d’aéroport international stratégique avec une firme indienne. Le Bangladesh, malgré une cheikh Hasina amicale à la barre et une relation bilatérale saine, a acheté deux sous-marins de classe Ming et une frégate à la Chine, ce qui donne à ce pays une influence militaro-diplomatique préjudiciable aux intérêts de l’Inde dans le golfe du Bengale. Pas plus tard que la semaine dernière, le président chinois Xi Jinping était au Bangladesh pour l’avertir de ne pas encourager des puissances extra-régionales dans la région (lire «Quad»). Cependant, le Bangladesh ne peut pas être blâmé de s’être tourné vers les Chinois pour améliorer ses niveaux de force navale, car les politiques industrielles de défense dysfonctionnelles de l’Inde et son approche de la fabrication de défense, associées à la myopie politique, l’ont laissé privé de la technologie sous-marine indigène et donc de la capacité d’offrir un sous-marin à son voisin. Les mandarins de politique étrangère de l’Inde ont décidé de contrer cela en remettant l’un de ses sous-marins de classe Kilo au Myanmar pour approfondir l’engagement bilatéral avec ce pays et renforcer le cadre de sécurité dans le golfe du Bengale. Avant la remise de cette précieuse plate-forme qui a encore épuisé la force sous-marine déficiente de l’Inde, le chef de l’armée indienne accompagné du ministre des Affaires étrangères s’était rendu dans ce pays. Moins de six mois plus tard, la junte militaire de ce pays a organisé un coup d’État renversant le processus démocratique et laissant l’Inde surprise et dans l’impasse. Alors que le monde critiquait cette décision en des termes non équivoques et discutait des mesures punitives, l’Inde a dû calibrer sa réponse très soigneusement en raison de ses propres impératifs de sécurité dans la région. Par conséquent, la diplomatie maritime de l’Inde dans notre voisinage stratégique a été loin d’être impressionnante dans un passé récent, de sorte que la tournure des événements au Sri Lanka ne devrait pas être une surprise.

La Chine n’a pas caché son intention de dominer l’océan Indien grâce à sa marine en pleine expansion et à des initiatives stratégiques comme la BRI. Une présence permanente de l’APL (N) à proximité immédiate de l’Inde compromettrait la position de l’Inde dans l’océan Indien et sa capacité à façonner les résultats géopolitiques dans la région. Elle doit donc accorder beaucoup plus d’attention à la sécurisation de ses frontières maritimes et de ses intérêts régionaux grâce à une politique étrangère et de sécurité synergique avec une priorisation appropriée et un financement engagé pour le développement de niveaux de force navale adéquats, en remédiant aux déficits de capacités et en intensifiant ses initiatives de renforcement des capacités dans la région.

(L’auteur est vice-président de l’Indian Maritime Foundation et ancien sous-marinier. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

