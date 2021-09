La présence de Dog the Bounty Hunter sur Brian Laundrie Manhunt suscite des opinions partagées en ligne

Duane “Dog” Chapman est entré dans une autre chasse à l’homme qui a attiré l’attention nationale en se présentant samedi après-midi dans la maison de North Port, en Floride, appartenant aux parents de Brian Laundrie. Les observateurs des médias sociaux ne sont pas satisfaits de cela, beaucoup évoquant la longue liste de controverses associées à la star de Dog the Bounty Hunter. Laundrie est la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito et est portée disparue depuis le 14 septembre.

Samedi, Chapman et sa femme Francie Frane se sont présentés devant la maison de la famille Laundrie pour frapper à leur porte moustiquaire. Sans surprise, les parents de Laundrie n’ont pas répondu à ses coups et Chapman a quitté les lieux. Même si le FBI a sa propre ligne téléphonique pour toute personne ayant des informations qui pourraient aider les autorités dans leur enquête, Chapman a déclaré que les gens pouvaient appeler son numéro, le 833-TELLDOG, pour lui fournir des conseils pour aider la chasse à l’homme. L’équipe de Chapman a également publié une déclaration samedi, notant que lui et Frane ont ” eux-mêmes subi une perte extrême ” récemment, et que ” leurs pensées vont à la famille de Gabby pour ce qu’ils traversent et veulent aider à rendre justice pour sa mort “.

Petito, 22 ans, a disparu fin août alors qu’elle et son fiancé, Laundrie, faisaient la chronique d’un voyage à travers le pays dans leur fourgonnette Ford Transit Connect 2012 blanche pour leurs pages de médias sociaux. Le 1er septembre, Laundrie est arrivé chez ses parents sans Petito. Dix jours plus tard, la famille de Petito à New York a signalé sa disparition après n’avoir pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. Les restes de Petito ont été retrouvés dans la forêt nationale de Bridger-Teton dans le Wyoming le 19 septembre, et une autopsie préliminaire a révélé que sa mort était un homicide. Laundrie, qui a été désigné comme personne d’intérêt dans la mort de Petito, est recherché pour arrestation après avoir été inculpé d’une accusation fédérale de fraude présumée par carte de débit. La police de North Port et le FBI ont recherché une blanchisserie dans la réserve de Carlton dans le comté de Sarasota, mais sans succès jusqu’à présent.

Compte tenu des controverses passées de Chapman, beaucoup ont trouvé inapproprié qu’il s’implique dans l’affaire. D’autres l’ont cependant félicité, notant qu’il avait réussi dans le passé à trouver des criminels recherchés.

“Si Dog the Bounty Hunter trouve Brian Laundrie avant le FBI…”

Si le chien chasseur de primes trouve la blanchisserie Brian avant le FBI, alors nous devons vraiment réévaluer le FBI – James Peterson (@thewordofjames) 25 septembre 2021

« Hé, tu te souviens de l’époque où Dog the Bounty Hunter et ses copains suprémacistes blancs ont assassiné un vieil homme noir ? L’écrivain de comédie Meredith Lee a tweeté. “Oui, c’est la personne dont nous avons besoin en ce moment pour parler pour la voix d’une victime de meurtre qui a été maltraitée et assassinée par son petit ami.”

“N’est-il pas intéressant de voir comment la société dominante essaie d’ignorer que Dog the Bounty Hunter est un vil suprémaciste blanc anti-noir, qui est allé en prison pour avoir participé au meurtre d’un homme noir”, a écrit un autre critique. “Ils essaient toujours de légitimer ce mec.”

« La chose la plus floridienne que j’ai jamais entendue »

Brian Laundrie a MAINTENANT John Walsh ET Dog the Bounty Hunter après lui. #dirtylaundrie #gabbypetito pic.twitter.com/RvKhicTTbe – MountainsMama (@MamaMountains) 25 septembre 2021

“Dog the Bounty Hunter est maintenant officiellement à la recherche de Brian Laundrie”, a écrit la blogueuse Lindsay DeFranco. “C’est la chose la plus en Floride que j’ai jamais entendue et je pense honnêtement que Dog pourrait être capable de le faire. Ma mère est membre de son fan club. Je lui fais confiance. [judgment].”

‘Dans quelle époque vivons-nous’

Pouvons-nous simplement parler de Dog the Bounty Hunter maintenant à la recherche de Brian Laudrie ?!! – Katrina (@CurlyKarina88) 26 septembre 2021

“Dog the Bounty Hunter est officiellement à la recherche des disparus et recherché pour avoir interrogé Brian Laundrie. Je peux maintenant être certain que je suis dans la version de contenu bonus de la simulation de réalité dans laquelle nous vivons. Dans quelle époque vivons-nous”, une personne a écrit.

