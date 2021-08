La présentation de Leo Messi avec le PSG, un fait historique

14/08/2021 à 10h05 CEST

L’attaquant du PSG, Leo Messi, vivra son coming-out à Paris ce samedi avec le reste des recrues avant le match correspondant à la deuxième journée de Ligue 1 contre Strasbourg. L’Argentine sera sans aucun doute l’une des grandes attractions de la journée, qui sera sur la pelouse du Parc des Princes avec Donnarumma, Achraf, Ramos, Wijnaldum et le reste de l’équipe.

Les Parisiens, qui ont débuté par un retour contre Troyes (1-2) lors de la première journée, Ils s’habilleront court pour jouer leur premier match de la nouvelle saison devant leur public avec la capacité maximale. Le gouvernement français a retiré le restrictions de limitation de capacité dans les stades de football pour tous ceux qui ont un calendrier vaccinal complet ou un test PCR négatif.

Avec ceux-là, le Parc des Princes présentera un plein absolu dans ses tribunes, chose qui n’était plus arrivée depuis la mi-mars 2020, pour recevoir les nouvelles recrues et, surtout, scander les noms de ses trois grandes stars : Messi, Neymar et Mbappé.

Ni Ramos ni Messi ne pourront faire leurs débuts

L’Argentin a débarqué cette semaine à Paris après le chaos médiatique généré depuis l’annonce de sa non-continuité au FC Barcelone et Sa signature avec le club de Nasser Al-Khelaïfi a été fulgurante. Le processus d’inscription pour la Ligue 1 n’est pas arrivé à temps et l’attaquant ne pourra pas faire ses débuts contre Strasbourg et devra attendre pour le faire le lendemain.

Sergio Ramos non plus, arrivé plusieurs semaines auparavant et qui pourrait être disponible pour Mauricio Pochettino, mais une blessure de dernière minute l’a exclu des plans et de la dynamique de groupe.. Les débuts de del de Camas devront attendre et certaines sources proches du club maintiennent que la gravité de la blessure est plus importante que prévu et pourrait durer plus de deux mois.