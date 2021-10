La présentatrice de la BBC Deborah James s’est précipitée à l’hôpital au milieu d’une bataille contre le cancer

Deborah James «se sent déjà mieux» après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital (Photo: Instagram /bowelbabe)

La présentatrice de la BBC Deborah James a été transportée à l’hôpital hier souffrant d’une forte fièvre et de déshydratation, quelques jours seulement après avoir célébré le succès de sa chimiothérapie.

L’animatrice du podcast You, Me and the Big C est tombée malade mercredi et a partagé des photos d’elle à l’hôpital alors qu’elle était connectée à une perfusion intraveineuse.

Elle a dit à ses abonnés : « Ce n’est pas comme ça que je veux commencer un mercredi !

« J’ai dû aller à A&E, les températures montaient à 40 degrés et j’étais tellement déshydratée de ne pouvoir rien garder en moi !

« J’ai passé les 8 dernières heures à être remplis d’antibiotiques et de liquides – beaucoup de liquides ! Ça va déjà mieux ! J’espère que c’est une visite éclair ! »

Deborah a ensuite révélé sa déception de devoir manquer l’exposition Cancer Revolution du Science Museum à Manchester après avoir passé 18 mois à travailler sur l’événement. Cependant, elle a pu pré-enregistrer une vidéo qui a été montrée aux participants en son absence.

Le présentateur de la BBC a souffert d’une « température élevée » (Photo : @bowelbabe, Instagram)

Quelques jours avant sa visite à l’hôpital, le diffuseur a partagé des nouvelles positives avec les fans concernant sa bataille contre le cancer après avoir subi une série de chimiothérapie.

L’homme de 40 ans a expliqué : « MA CHIMO FONCTIONNE ! Des mots, je voulais les entendre, mais je ne me suis pas permis de penser qu’ils pourraient arriver.

«Je pense que je me suis préparé au pire en fait. Je dois dire que l’attente de ces résultats d’analyse a été incroyablement difficile. Dans ma tête, je suis allé en enfer et je suis revenu.

Le diffuseur a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016 (Photo: WireImage)

«Ce sont les premiers scans depuis que mes médicaments précédents ont cessé de fonctionner, mon foie s’est emballé et j’ai eu une septicémie. Nous m’avons remis sur ce qui était ma première ligne de « chimio nucléaire » et il est juste de dire que cela m’a terrassé.’

Deborah a ajouté: « Malgré les bribes de sourires et de robes glamour que j’ai choisi de partager ici (parce que ce sont les moments de ma journée qui me font sourire), à ​​huis clos, cela a été les 3 mois les plus difficiles depuis mon diagnostic physiquement (et mentalement) .’

Plus : BBC



Le présentateur a reçu pour la première fois un diagnostic de cancer de l’intestin de stade 4 en décembre 2016 et a depuis subi divers traitements, notamment des médicaments expérimentaux.

En janvier 2020, les médecins ont déclaré Deborah exempte de cancer, mais ont découvert plus tard que la maladie était revenue et qu’elle aurait besoin d’une intervention chirurgicale.

En novembre dernier, elle a subi une opération de sa 17e tumeur.

