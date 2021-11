La présentatrice Patricia Pérez partage avec ses followers les photographies choquantes de sa calvitie

Nouvelles connexes

Patricia Perez (47 ans) est loin de la télévision depuis plusieurs années, mais elle est toujours un visage bien connu. Convertie en naturopathe et spécialisée en nutrition énergétique et orthomoléculaire, une profession dans laquelle elle aide de nombreuses personnes et qui a débuté après avoir subi une forte réaction allergique à la consommation d’un biscuit qui l’a emmenée à l’hôpital. « Mon corps a subi un empoisonnement et à partir de là, j’ai commencé à étudier et à lire des livres sur la façon dont je pouvais commencer à prendre soin de moi. C’est apparu comme une obligation, mais c’est devenu ma passion et mon mode de vie », a-t-il révélé lors de la présentation de son premier livre, Yo si que como.

Au jour d’aujourd’hui, continue de se consacrer au monde de la santé, non seulement à travers son Centre de soins complets, mais aussi à travers les réseaux sociaux. A travers les récits, celle qui était la présentatrice du Jeu de l’oie répond aux doutes de ses followers, qui lui font confiance pour répondre à leurs questions sur l’alimentation, la supplémentation et les soins personnels.

Il le fait de manière très proche, non seulement en conseillant mais en partageant sa propre expérience. Cette semaine, sans aller plus loin, il a répondu à une question peut-être compliquée. « J’ai lu que vous aviez perdu 80% de vos cheveux, c’est vrai ? Je n’y crois pas », lui ont-ils écrit. Loin de se borner à raconter ce qui s’est passé, Patricia a voulu montrer à tous quel était son état à l’époque où elle souffrait d’alopécie.

Patricia Pérez a partagé une image très personnelle. Gtres

« Je n’aime pas l’enseigner, mais je vais t’apprendre une chose », dit-il à la caméra pour plus tard partagez deux photos étonnantes dans lesquelles vous pouvez voir les grandes taches chauves qu’il a obtenu.

« C’est comme ça que j’avais la tête, car il n’y avait pas de cheveux. J’ai dépensé beaucoup pour récupérer mes cheveux, j’ai pris beaucoup de cortisone ponctionnée et en gélules pendant longtemps. J’ai consulté de nombreux médecins et mes cheveux n’arrêtaient pas de tomber « , dit le Galicien, qui voyant que le traitement n’a pas donné les résultats souhaités opté pour « prendre en charge « de votre rétablissement. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à enquêter et à étudier les raisons pour lesquelles les cheveux peuvent tomber. » Et ainsi, petit à petit, il a essayé différents nutriments jusqu’à ce qu’il commence à remarquer des changements.

Patricia Pérez a montré comment était sa tête lorsqu’elle souffrait d’alopécie. Instagram

Grâce à ce travail, il a découvert ce qui était le mieux pour la chute des cheveux et ont pu créer leur propre supplément main dans la main avec Mahen Laboratories, avec qui elle a commencé à travailler en septembre dernier en tant que conseillère en formulation. « J’essayais différents nutriments et j’ai remarqué des changements lorsque j’ai pris les nutriments contenus dans CapilNatur, qui sont l’unification de ces nutriments qui m’ont aidé à avoir des cheveux, à les faire pousser, à ne pas casser et à les garder sains et forts. »

Ce n’est qu’un des produits que Pérez a développé avec les laboratoires madrilènes, auxquels il fait confiance depuis plus de deux décennies. « J’espère aider Mahen à transmettre les avantages des suppléments et à développer de nouveaux produits. Maintenant vient le temps de travailler plus dur car je ne quitte pas mon centre et je vais devoir prendre du temps là où il n’y en a pas pour combiner le travail dans les deux endroits, mais avec l’illusion que j’ai, tout est réalisé !!! « , a écrit sur son Instagram pour annoncer son nouveau travail.

De tout temps, aussi bien dans les étapes les plus heureuses que les plus compliquées, Patricia Pérez a eu le soutien inconditionnel de son mari, Luis Canut. Le présentateur et le scénariste se sont rencontrés en 2005 et deux ans plus tard, ils ont dit « oui, je le veux » lors d’une cérémonie intime à laquelle ont assisté des visages connus sous le nom de chanteur. Raphaël (78) et sa femme, Natalia Figueroa (82).

Drôles et amoureux comme au premier jour, ils sont devenus l’un des couples les plus stables de la scène nationale et il n’est pas rare qu’ils partagent des publications montrant ce bel amour qu’ils ont.

[Más información: El sorprendente trabajo de la presentadora Patricia Pérez: su importante cargo en un laboratorio]

Suivez les sujets qui vous intéressent