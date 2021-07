La présidence de l’UE prévient que le bloc pourrait s’effondrer s’il impose des valeurs imaginaires | Politique | Nouvelles

in

Janez Jansa, qui a pris le contrôle de la présidence tournante de six mois de l’UE, a déclaré que le fait d’imposer les valeurs occidentales aux pays d’Europe centrale était la “voie rapide de l’effondrement” pour le bloc. Son avertissement intervient après que les pays de l’UE se soient opposés à la proposition de législation anti-LGBT de la Hongrie visant à interdire la promotion ou la représentation de l’homosexualité auprès des enfants. Lors d’un récent sommet des dirigeants européens, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a mené la charge contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, insistant sur le fait qu’il devrait abandonner la loi ou quitter l’UE.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour le lancement de la présidence slovène de l’UE, M. Jansa a déclaré : « Il existe des différences qui doivent être prises en compte et respectées et je pense qu’il existe une division claire entre les compétences nationales et européennes.

« Vous n’êtes pas seulement une personne basée sur des valeurs européennes imaginaires et des normes doubles sont utilisées, alors pensez que c’est la voie la plus rapide pour s’effondrer.

« Jusqu’à il y a 30 ans, la Slovénie vivait dans l’ex-Yougoslavie et elle était censée être fédérale.

«Il y avait cinq ou six nations, trois régions, six républiques, deux provinces autonomes et le pays s’est effondré pour différentes raisons, mais le dernier clou dans le cercueil a été lorsque certaines personnes ont commencé à utiliser des critères spéciaux pour elles-mêmes, en appliquant deux poids deux mesures.

Le Premier ministre slovène Janez Jansa a mis en garde contre la mort de l’UE (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen et Janez Jansa (Image : GETTY)

“L’UE sans l’Europe centrale n’est pas une union européenne – ce ne sera qu’une coquille et nous devrions tous en être conscients.”

L’UE s’attend à six mois difficiles avec M. Jansa en charge de diriger l’agenda du bloc.

C’est une figure profondément controversée, dont la carrière comprend l’emprisonnement pour avoir combattu pour l’indépendance de la Slovénie vis-à-vis de la Yougoslavie et une condamnation annulée pour corruption.

M. Jansa a haussé les sourcils lorsqu’il a publiquement soutenu la tentative de Donald Trump de renverser le résultat de l’élection présidentielle américaine.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a publié la plus forte réprimande des lois anti-LGBT de la Hongrie (Image: EbS)

La Slovénie a déjà exaspéré de nombreux pays de l’UE en refusant de nommer des procureurs au parquet européen, qui a été créé pour lutter contre les abus d’argent de l’UE.

Et le lancement par le pays de sa présidence de l’UE a été entaché lorsque le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a refusé de se joindre à la photographie traditionnelle après que M. Jansa a mis en évidence deux juges slovènes de gauche pour illustrer les bases du système judiciaire du pays.

En réponse à l’incident, M. Jansa a déclaré : “Ce n’est pas nous qui avons commencé la conversation et si vous n’aimez pas la vérité, c’est votre problème, ce n’est pas un problème avec la vérité.”

La Slovénie est le plus récent membre de l’UE, adhérant en 2004, et exige qu’elle soit traitée sur un pied d’égalité avec les autres nations.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban (Image: GETTY)

M. Jansa a déclaré : « Nous ne sommes pas une colonie – nous ne sommes pas des membres de seconde classe de l’UE.

« Nous insistons sur le fait que nous avons besoin du même traitement… Oui, il y a des tentatives pour qu’au moins les petits pays de l’UE soient traités comme des seconds. Nous avons quitté l’ancien pays dont nous faisions partie parce que nous étions traités en seconde classe.

Il a remis en cause le traité de Lisbonne, qui consacre la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit en tant que droits fondamentaux.

Auparavant, des dirigeants comme le Français Emmanuel Macron ont déclaré que les Européens devraient défendre leurs valeurs en rejetant la « démocratie illibérale ».

M. Jansa a déclaré : « Personne ne s’est opposé au fait que tous les gens naissent égaux, que nous avons des droits égaux. Mais il existe certaines distinctions lorsqu’il s’agit d’adopter des enfants, d’élever des enfants.

« La différence fondamentale n’est pas entre la démocratie libérale et illibérale.

« La principale différence se situe entre la démocratie et la technocratie et la bureaucratie. Je pense donc que le terme utilisé, démocratie illibérale, n’était pas le bon.

“Parce qu’il s’agit d’une division qui n’existe pas : toutes les nuances de la démocratie, si je me bats pour l’affection de mes électeurs, dans un monde libre, tout le monde est égal.”