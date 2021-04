La présidence d’Emmanuel Macron menacée alors que Le Pen prédit une victoire en 2022 «plausible» | Politique | Nouvelles

Les chances de réélection du président français ont été sévèrement touchées en raison de sa gestion de la pandémie de Covid-19 et du programme de déploiement de vaccins qui a suivi. Le principal rival du président Macron – la politicienne de droite, Marine Le Pen du parti Rassemblement National – a annoncé vendredi sa candidature aux élections et a déclaré qu’elle pensait que la victoire était «plausible».

«Je me présente à nouveau en tant que candidate à la présidentielle, devant vous», a déclaré Mme Le Pen, 52 ans.

Lors des dernières élections en 2017, Le Pen a subi une défaite écrasante face à Emmanuel Macron, perdant de 33% à 66%.

Les sondages d’opinion actuels prédisent que Mme Le Pen et M. Macron se rendront au dernier tour des élections à cette époque l’année prochaine, avec des prévisions montrant Macron comme le vainqueur final.

Décrivant ses projets après avoir remporté la présidence, Mme Le Pen a promis d’organiser un référendum national sur l’immigration.

S’exprimant sur France Inter, Mme Le Pen a déclaré que sa «première décision serait l’organisation d’un référendum sur l’immigration.

«Cela fait des décennies que les différents gouvernements ont pris des décisions en matière d’immigration, les Français étant de plus en plus écoutés ou interrogés sur le sujet.

Elle a ajouté que sa deuxième priorité serait de négocier le contrôle des frontières avec la Commission européenne.

Elle a déclaré: «Je me rendrais à la Commission européenne pour leur expliquer ce que je considère comme non négociable dans le domaine de la souveraineté nationale et en particulier du contrôle de nos frontières, car je considère le contrôle des frontières comme une question de souveraineté nationale.»

LIRE LA SUITE: des agriculteurs français ont incendié des pneus pour protester furieusement contre les réformes de l’UE

Mme Le Pen a repris le parti du Rassemblement national de son père en 2011 et est depuis lors une figure montante de la politique française.

Au cours de sa campagne de 2017, elle a promis un référendum sur l’adhésion à l’Union européenne et a évoqué des projets visant à abandonner l’euro et à adopter une nouvelle monnaie.