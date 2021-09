La présidente de Carolina Herrera, Emilie Rubinfeld, sur le pouvoir de la marque – WWD

« Les deux partagent beaucoup de qualités. Ils voient les choses de la même manière en ce qui concerne la façon dont ils abordent le travail – cela a fait une transition en douceur », a déclaré Emilie Rubinfeld.

En tant que présidente de Carolina Herrera depuis 2012, elle a travaillé main dans la main avec le fondateur de la maison et son successeur, le directeur créatif Wes Gordon.

“C’est unique”, a-t-elle déclaré, évoquant le 40e anniversaire de la marque et la façon dont elle a travaillé avec “Mrs. Herrera » et les parties prenantes de la société mère Puig pour se concentrer sur Gordon. “Ce n’était pas un entretien d’embauche formel, mais lorsque nous recherchions des talents à New York et que Carolina a rencontré Wes et s’est assise, il y a eu une alchimie immédiate, et avec cette alchimie le sentiment que cela allait fonctionner.”

Une tentative antérieure de Puig d’installer les designers Laura Kim et Fernando Garcia en tant que co-directeurs créatifs a entraîné deux années tumultueuses pour Herrera et une bataille juridique très médiatisée avec son rival Oscar de la Renta, où Kim et Fernando sont désormais co-directeurs créatifs. .

Mais en 2017, un chapitre plus heureux a commencé lorsque Gordon a été embauché en tant que consultant créatif, travaillant avec Herrera pendant un an, au cours duquel la chimie et le respect ont été renforcés.

En février 2018, Herrera a fait sa dernière révérence au Museum of Modern Art. C’était un adieu à l’une des grandes dames de la mode, qui reste l’ambassadrice mondiale de la marque et a assisté à chacun des défilés de Gordon depuis.

L’inconnu était de savoir comment les clients percevraient le changement. “Nous avons fait savoir qu’il s’agissait d’une transition très amicale enracinée dans un partenariat par rapport à quelque chose qui avait un sous-texte, donc le fait qu’il y avait ce respect et cette vision partagée de ce que Carolina a construit l’a rendu apprécié aux yeux du consommateur et de l’industrie”, a déclaré Rubinfeld de la stratégie. «Et Carolina travailler avec Wes était une joie. Vous le voyez dans les premières collections lorsqu’il était en partenariat avec Carolina et maintenant qu’il est le directeur créatif. Il y a une continuité. »

Quels sont les meilleurs atouts de Gordon maintenant ?

“Il y a beaucoup de qualités remarquables qui font de lui un directeur créatif fort, mais ce qui est le plus prononcé, c’est son sens inébranlable d’optimisme”, a-t-elle déclaré. « Pour toujours aborder chaque situation avec énergie et sourire. Même dans les jours les plus sombres de la pandémie, Wes voyait de la lumière, de la couleur, des choses bonnes et positives. C’était super pour l’équipe, ses collègues et la collection. Il se concentrait sur la communication de la joie et du plaisir et sur le fait de les transmettre dans les vêtements.

Cette personnalité le rend bien adapté à un dîner, une apparition personnelle et une interview avec la presse.

« Si je pouvais le faire travailler dans notre boutique de Madison Avenue tous les jours, je le ferais. A part Mme Herrera, c’est notre meilleur ambassadeur. Il a un enthousiasme pour ce qu’il fait, et il est tellement excité que quelqu’un soit intéressé par la collection et porte les vêtements.

Après près d’une vingtaine de parfums, qui représentent l’essentiel des ventes de la marque, Herrera a lancé la beauté en 2020. D’abord lancée en Europe, la collection arrivera enfin dans le flagship new-yorkais en septembre.

“C’est le moment de créer ce premier monde d’expérience physique”, a déclaré Rubinfeld à propos du lancement des produits avec des étuis et des accessoires personnalisables. « Nous croyons à l’omnicanal, aux magasins physiques, et notre boutique Madison témoigne de cet engagement. Lorsque vous entrez, vous ressentez l’énergie de la marque, l’esprit de Wes et vous avez l’impression que c’est aussi la maison de Carolina. On ne sait jamais si elle sera là parce qu’elle s’enregistre assez souvent.

Pour une marque américaine, même soutenue par le conglomérat espagnol Puig, en concurrence avec de plus grands géants du luxe qui font équipe avec des célébrités comme Travis Scott et Miley Cyrus, et organise des spectacles dans des endroits éloignés comme le stade panathénaïque d’Athènes, n’est pas facile. “Mais ce que nous avons, c’est une énergie et un optimisme qui viennent de New York et de la mode américaine… Cela a un cache”, a déclaré Rubinfeld.

“Lorsque Carolina a fondé cette entreprise, sa vision prenait le pragmatisme de ce qui se passait dans la mode new-yorkaise à l’époque, libérant les femmes dans le sens de créer des vêtements qui leur donnaient confiance, leur imprégnant de pouvoir et le mélangeant avec l’artisanat européen, ce qui est quelque chose pour laquelle elle avait un œil. Ce que je trouve si inspirant, c’est 40 ans plus tard et avec un nouveau directeur créatif, nous avons la même approche pour apporter une qualité exceptionnelle aux produits fabriqués à New York. Nous sommes fermement enracinés au cœur du Garment District et travaillons physiquement ici dans notre atelier depuis que nous avons été légalement autorisés à être ici, en juin 2021. »

Comme pour beaucoup, naviguer dans la pandémie a été le plus grand défi de leadership de Rubinfeld de mémoire récente.

“Dans notre cas, nous sommes plus forts que jamais, pas seulement la mode Herrera, mais tout notre écosystème Carolina Herrera et il est intéressant de noter que ce soit aussi notre 40e anniversaire”, a-t-elle déclaré. «À la sortie de cela, je prévois que nous serons dans une meilleure position que lorsque nous y sommes entrés. La maison, ce que nous défendons, le sens de la joie, du plaisir, du bonheur, de la couleur et de la lumière, c’est ce qui a porté l’équipe à travers, et cela a été transmis au consommateur.

Être agile était essentiel, surtout lorsqu’il s’agissait de synchroniser la livraison des matières premières, des échantillons, etc. « Du point de vue de la gestion, l’une des premières étapes a été d’orchestrer la communication avec les équipes, car nous allions être confrontés à un défi à chaque étape du processus de création, de développement de produits, de fabrication et de distribution. Nous avons donc un représentant dans l’équipe de direction de tous les aspects du cycle de vie pour effectuer des vérifications Zoom et parcourir la liste, signaler les problèmes, pivoter.

Cette façon de travailler ne va pas s’arrêter de sitôt, a-t-elle prédit. « C’est cette idée d’évoluer à chaque étape du processus, en s’adaptant, en modifiant et en s’améliorant continuellement. Si vous ne maintenez pas ce mode de fonctionnement, vous ne pourrez plus avancer. L’équipe a fait un excellent travail de partage d’informations et d’ouverture à changer leur façon de travailler. Cela nous a fait prendre conscience que nous ne pouvons pas fonctionner en silos à un niveau micro ou macro et que nous devons remettre en question tout ce que nous faisons.

Du coup, la marque est en plein essor. Les acheteurs ont eu un appétit pour Herrera et les quatre dernières collections ont dépassé les prévisions de ventes, a-t-elle déclaré, refusant de partager les chiffres.

«Les vêtements de fête, les vêtements de par-tee, se portent bien. Nous les avons conservés dans la collection tout au long de leur travail, leur avons donné plus d’énergie, plus d’audace, et c’est ce que nous voyons dans nos points de vente », a-t-elle déclaré.

Neiman Marcus lancera une collection capsule Herrera en novembre liée à l’anniversaire et conçue autour du motif papillon du magasin. “Notre relation avec la famille Herrera remonte à Stanley Marcus lui-même, qui a immédiatement reconnu le potentiel de son premier défilé”, a déclaré Lana Todorovich, présidente et chef de la commercialisation de Neiman Marcus. « Ce fut un plaisir absolu de voir la marque évoluer sous la nouvelle direction de Wes Gordon. Nous applaudissons la façon dont il a donné une énergie moderne et dynamique à la marque de luxe américaine tout en gardant l’ADN fidèle à Carolina », a-t-elle ajouté, notant l’expansion de la catégorie et l’innovation dans les tissus comme sources de croissance.

Revenir sur la piste au cours de l’année du 40e anniversaire était essentiel pour maintenir l’élan, a déclaré Rubinfeld à propos du spectacle de ce soir. “Voir les vêtements en personne est le meilleur moyen de se faire une idée de la magie et de l’essence d’une marque, de ce que le créateur avait en tête et du savoir-faire de l’atelier”, a-t-elle expliqué.

C’est aussi une plateforme de narration numérique qui va au-delà de l’événement physique.

“Je suis prudemment optimiste”, a déclaré Rubinfeld à propos de l’avenir, faisant un clin d’œil au paysage en constante évolution de l’ère COVID-19. « Si nous avions eu cette conversation il y a un mois, j’aurais peut-être une perspective différente et si nous l’avons dans une semaine, cela pourrait être totalement différent… Mais je suis ravi de faire partie de l’incroyable liste de spectacles dans cette ville incroyable. Et j’espère que nous pourrons réussir – pour nous tous. »