Dernièrement, une grande partie des discussions dans l’espace crypto américain ont porté sur la question de la réglementation, ou de son absence. Les commentaires de la Fed et de la SEC niant tout projet d’interdiction pure et simple de l’industrie ont récemment envoyé Bitcoin et d’autres alts à des sommets mensuels.

Cependant, un nuage d’incertitude plane toujours sur les investisseurs, la question centrale restant sans réponse. Quelle crypto-monnaie est une sécurité et comment la détermine-t-on ?

Les déclarations faites par d’anciens employés de la SEC pourraient donner un aperçu à ce sujet. Par exemple, les deux principales crypto-monnaies, Bitcoin et Ether, ont longtemps été considérées comme n’étant officiellement pas des valeurs mobilières, comme l’ont clarifié l’ancien président de la SEC Jay Clayton en 2019 et le directeur de la finance d’entreprise William Hinman en 2018.

Alors que d’autres crypto-monnaies sont restées dans la zone grise depuis lors, l’actuel chef de la SEC, Gary Gensler, ne semble pas non plus trop enthousiaste à l’égard de la classification précédente.

Cependant, une autre présidente de la SEC, également connue sous le nom de crypto mom, Hester Peirce, estime que les points de vue individuels n’ont guère leur place dans de telles questions. En effet, les cinq présidents de la SEC ont des droits de vote similaires. Il serait donc plus productif pour l’agence de proposer un cadre approprié fournissant de la clarté à l’industrie dans son ensemble. Le discours de Hinman en 2018, cependant, était un pas dans la direction positive, selon Pierce, qui a déclaré :

«J’étais heureux de voir quelqu’un à la SEC enfin aux prises avec l’idée que vous ne voudriez peut-être pas que ces choses soient considérées et traitées comme des valeurs mobilières pendant toute leur vie… qu’il y a des complexités lorsque vous essayez d’appliquer la loi sur les valeurs mobilières dans cet espace. «

Le discours en question a également été un point de discorde depuis le début du procès de la SEC contre Ripple à la fin de l’année dernière. La société de cryptographie s’est empressée de faire valoir qu’il était injuste d’accorder un traitement spécial aux principales crypto-monnaies tout en classant son propre jeton, XRP, comme une sécurité.

Récemment, le journaliste de FOX Business, Charles Gasparino, a partagé un scoop qui déclarait que Hinman avait reçu des contributions de Clayton et de Gensler avant son discours. Post que la SEC a déposé son procès contre Ripple.

(2/3) s’est produit au bureau de Clayton juste 3 mois avant que l’ancien chef de la finance d’entreprise de la SEC, Bill Hinman, ne prononce un discours lors de la conférence @YahooFinance, affirmant que @ethereum et $ BTC ne sont pas des valeurs mobilières mais que d’autres pourraient l’être. Clayton a contribué au Hinman – Charles Gasparino (@CGasparino) 12 octobre 2021

Une bonne nouvelle à l’horizon ?

Alors que l’incertitude réglementaire semble omniprésente dans l’espace crypto, un autre aspect qui a fait attendre les investisseurs avec impatience a été l’approbation d’un ETF Bitcoin. Le seul ETF de ce type qui ait jamais reçu un soutien officiel aux États-Unis est celui qui serait soutenu par les contrats à terme Bitcoin, sans surprise au milieu de nombreuses critiques.

Dans le même podcast, « crypto mom » a estimé qu’il serait préférable de donner aux investisseurs autant d’options que possible au lieu de se concentrer uniquement sur les contrats à terme.

En effet, les produits adossés à des contrats à terme sont moins conviviaux pour les investisseurs car ils ont tendance à être plus chers et plus difficiles à gérer, a noté Peirce, ajoutant :

« Nous devons faire face au fait que nous avons systématiquement refusé des produits basés sur des spots malgré une incohérence avec la façon dont nous avons traité des produits similaires en dehors de l’espace crypto. »

Dans une vidéo récente, Analyst Coin Bureau (guy.eth) avait souligné la même chose, déclarant que les produits basés sur des contrats à terme étaient très volatils et moins liquides. De plus, il a également déclaré qu’ils doivent être constamment reconduits dans de nouveaux contrats à l’expiration, ce qui ne fait qu’augmenter les coûts de gestion.

Cependant, cela n’a guère dissuadé les investisseurs de commencer déjà à parier sur ces contrats et de faire grimper le prix de Bitcoin de manière exponentielle. Cela s’est produit alors que les rumeurs d’une approbation imminente continuaient. C’est aussi parce que la SEC a récemment approuvé l’ETF de Volt Crypto, ce qui a rendu haussier la spéculation pour de nouvelles approbations.

L’attente, cependant, pourrait être plus longue que prévu. Todd Rosenbluth de CFRA Research a récemment déclaré à CNBC que l’approbation de plus d’une douzaine de demandes en attente pourrait être reportée à l’année prochaine jusqu’à ce qu’une certaine clarté réglementaire soit accordée.