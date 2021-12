La présidente des Baléares, Francina Armengol, positive au covid-19

20/12/2021

Act à 11h45 CET

Guillem Porcel

La présidente du gouvernement, Francina Armengol, a fait savoir ce matin qu’elle a donné positif dans covid-19. Dans un message sur son compte Twitter, la socialiste explique qu’elle est en quarantaine et qu’elle continuera à travailler par voie électronique. « Je vais bien et grâce au vaccin, je n’ai que des symptômes bénins », a-t-il ajouté. Dans le message, il en a profité pour appeler à la vaccination, « surtout en ce moment ».

Cette nouvelle intervient la même semaine que le Parlement débattra et votera l’approbation du projet de loi sur les budgets généraux des Baléares pour 2022, lors d’une session plénière qui durera jusqu’à mercredi.

Je viens d’avoir des nouvelles. J’ai fait un don positif pour le Covid. C’est une quarantaine et tous ces jours, je continuerai à le faire via la télématique depuis chez moi. Estic bé i gràcies d’être vacciné pas plus de tenc symptômes lleus.

Vaccinez-nous et surtout à ces dates, prenez soin de nous !

– Francina Armengol (@F_Armengol) 20 décembre 2021